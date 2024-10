«I medici mi hanno detto che sono una narcisista maligna, provo gioia nel controllare gli altri». Lo ha confessato su TikTok una ragazza di 26 anni, e il suo video è diventato subito virale. Infatti, nel filmato la donna rivela ai suoi follower i modi segreti in cui le persone possono proteggersi dalle sue tattiche di manipolazione.

Narcisista e pericolosa

L’autrice del video, che si fa chiamare solo Delta, ha spiegato che il suo disturbo è il tipo più pericoloso di narcisismo. Da qui la decisione di condividere con gli altri consigli sulla sicurezza, nella speranza di aiutare tante persone a non finire nelle grinfie dei manipolatori.

Evita i manipolatori

Delta ha spiegato che se vuoi evitare di essere umiliata e abusata da un narcisista maligno, dovresti evitare il contatto, se possibile. Oppure, prendere provvedimenti per eliminare la sua presa sulle tue emozioni.

Il narcisista maligno ha una combinazione di disturbo narcisistico di personalità, disturbo antisociale di personalità, paranoia e sadismo. Trae piacere dall’infliggere dolore agli altri. «Dovete capire che si tratta di una persona potenzialmente molto pericolosa», ha aggiunto. Infatti, i narcisisti maligni sono più violenti, aggressivi, paranoici e sadici di quanto ci si possa aspettare da un narcisista normale.

Anni di abusi

In altri video, Delta ha spiegato che a farla diventare una narcisista maligna potrebbero essere state le sue esperienze passate. Infatti, è stata vittima di abusi sessuali da quando aveva 10 anni. Ha poi aggiunto che soffre anche di traumi subiti da adulta, tra cui la povertà e una grave ansia.

Difendersi da una narcisista maligna

La ragazza ha quindi precisato che, a differenza di un tipico narcisista, che esagera la propria importanza, quelli maligni si nutrono di qualsiasi forma di attenzione che possono ottenere, indipendentemente dal fatto che sia positiva o negativa. Per combattere questo comportamento, ha consigliato alle persone di “scardinare il narcisista” rimuovendo tutte le risposte emotive alle loro azioni.

«Sii il più possibile noiosa, meno interessante, non dare reazioni emotive, dai risposte molto brevi, sì o no. Così impedirai al narcisista maligno di nutrirsi della tua energia», ha spiegato. Infatti, una persona con questo disturbo trae piacere dal far sì che le altre reagiscano lanciandogli insulti o urlandogli contro. «Adoro quando le persone mi disumanizzano. Adoro quando le persone mi rispondono di scatto», ha detto.

Impara a manipolare

Se sei noiosa, il narcisista maligno perderà interesse. Se, però, il no contact non dovesse essere possibile, allora dovresti provare a manipolare tu il narcisista maligno, capovolgendo il copione e dandogli l’illusione di avere potere e controllo su di te.

«Dare a qualcuno un’illusione di controllo è una buona cosa da fare con persone affamate di potere come i narcisisti», ha spiegato. «Se qualcuno mi dà l’illusione di essere io al potere, anche se è lui il burattinaio che tira i fili dietro le quinte, allora è molto meno probabile che mi renda conto di essere manipolata, perché sta alimentando la mia grandiosità. Sta alimentando il mio ego, mettendomi in una posizione di potere percepito».

Questo può aiutarti, anche se non è l’opzione ideale, perché se il narcisista maligno si rende conto che lo stai manipolando, potrebbe avere reazioni disastrose. Potrebbe avere intensi sbalzi d’umore, tra cui rabbia e frustrazione. Ecco perché il non avere contatti con chi sta abusando di te è sempre la migliore soluzione.