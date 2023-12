Liti tra sorelle: come fare pace dopo anni

D a tempo non parli più con tua sorella. Ma vorresti rivederla, fare pace. Solo che non sai come fare. Ecco alcuni consigli che possono aiutarti a recuperare un rapporto così importante

Le liti tra sorelle sono piuttosto comuni. In alcune situazioni, però, fare la pace diventa quasi impossibile. Passano giorni, mesi, anni e a un certo punto si finisce per essere così lontane, che riavvicinarsi sembra impossibile.

Anche tu hai una sorella con cui non parli da tempo? Ti sei allontanata da lei per motivi di gelosia, incomprensione o divergenza di opinioni? Se senti il desiderio di ricucire il rapporto con lei, ma non sai come fare, sappi che non è impossibile. Ecco alcuni consigli su come affrontare il problema e riconquistare la fiducia e l’affetto di una persona così importante nella tua vita.

Liti tra sorelle: perché succede?

Le sorelle sono le nostre prime compagne di giochi, di avventure, di confidenze. Crescendo insieme, condividiamo con loro momenti di gioia e di dolore, di successi e di fallimenti, di sogni e paure. Ma condividiamo anche lo stesso ambiente familiare, le stesse regole, le stesse aspettative. E questo può generare conflitti, confronti, rivalità.

Spesso, le liti tra sorelle nascono da motivi banali, come una maglietta rubata, un compito copiato, un ragazzo che piace a entrambe. Altre volte, i motivi sono più profondi, come una diversa visione della vita, una diversa scelta professionale, una diversa educazione dei figli. In alcuni casi, i litigi sono causati da fattori esterni, come l’intervento dei genitori, dei partner, dei parenti.

Liti tra sorelle: le conseguenze

Quali che siano le cause, il risultato è sempre lo stesso: un’erosione del legame tra sorelle, una perdita di comunicazione, una chiusura emotiva. E questo può avere conseguenze negative sia per la tua salute mentale, sia per la tua salute fisica. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato che avere una buona relazione con tua sorella aiuta a prevenire la depressione, l’ansia, lo stress, il rischio di malattie cardiovascolari e di altre patologie.

Se vuoi fare pace con tua sorella, il primo passo è quello di capire che cosa vi ha diviso e cosa vi unisce. Per farlo, puoi seguire questi suggerimenti.

Rifletti sui motivi del litigio

Cerca di essere onesta con te stessa e di ammettere i tuoi errori, se ne hai commessi. Cerca anche di capire il punto di vista di tua sorella e di metterti nei suoi panni. Forse, ci sono delle ragioni che non conosci o che non hai considerato.

Scrivi una lettera a tua sorella

Se non ti senti pronta a parlare di persona con tua sorella, puoi provare a scrivere una lettera in cui esprimi i tuoi sentimenti, le tue scuse, le tue richieste. Usa un tono gentile, sincero, rispettoso. Evita di accusare, di giudicare, di offendere. Invia la lettera a tua sorella e aspetta una sua risposta.

Liti tra sorelle: fai il primo passo

Se hai ricevuto una risposta positiva alla tua lettera, o se preferisci saltare questo passaggio, puoi contattare tua sorella telefonicamente, via e-mail, via chat o di persona. Scegli il mezzo che ti fa sentire più a tuo agio e che ti permette di comunicare in modo efficace. Proponi a tua sorella di incontrarvi per parlare e per chiarire la situazione.

Incontratevi in un luogo neutro

Se tua sorella accetta di vederti, scegliete un luogo neutro, dove non ci siano distrazioni, interferenze o ricordi negativi. Può essere un bar, un parco, una biblioteca. L’importante è che sia un luogo tranquillo, dove potete parlare liberamente e ascoltarvi reciprocamente.

Parlate con calma e ascoltatevi

Durante l’incontro, fatevi delle domande, datevi delle spiegazioni, esponete i vostri punti di vista, cercate dei punti in comune. Usate un linguaggio chiaro, diretto, assertivo. Evitate di alzare la voce, di interrompervi, di sviare l’argomento. Ascoltate con attenzione, con empatia, con apertura. Cercate di capire le emozioni, i bisogni, i valori l’una dell’altra.

Esprimete i vostri sentimenti

Oltre a parlare dei fatti, è importante anche parlare dei sentimenti. Dì a tua sorella cosa provi, cosa desideri, cosa temi. Falle sapere quanto la ami, quanto la apprezzi, quanto la rispetti. Falle anche dei complimenti, lodi, ringraziala. Mostrale il tuo affetto con un sorriso, un abbraccio, un bacio.

Liti tra sorelle: cercate una soluzione

Dopo aver parlato e ascoltato, cercate di trovare una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Può essere una scusa, un perdono, una promessa, un compromesso, una collaborazione. L’importante è che sia una soluzione che rispetti i vostri diritti, i vostri interessi, i vostri limiti. E che sia una soluzione che vi permetta di ripristinare il rapporto tra sorelle.

Mantenete il contatto

Una volta fatta pace, non lasciate che il rapporto si raffreddi di nuovo. Mantieni il contatto con tua sorella, chiamala, scrivile, incontrala. Condividi con lei le tue esperienze, i tuoi progetti, i tuoi problemi. Chiedile come sta, cosa fa, cosa pensa. Sostienila, aiutala, consigliala. Falle sentire la tua presenza, la tua vicinanza, la tua solidarietà.