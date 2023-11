Le visite dei nipoti allungano la vita ai nonni: lo studio

S econdo uno studio svoltosi nel Regno Unito, gli anziani che hanno ospitato amici e familiari almeno una volta al mese hanno avuto il 39% in meno di probabilità di morire durante i 13 anni in cui è stata condotta l'indagine

Secondo uno studio condotto dall’Università di Glasgow, le visite dei nipoti ai nonni possono aggiungere anni alla loro vita. Per oltre un decennio i ricercatori hanno seguito 458mila adulti nel Regno Unito di età compresa tra i 50, i 60 e i 70 anni, esaminando il legame tra solitudine e morte precoce. Rispetto alle persone che non venivano mai visitate da amici e familiari, coloro che ricevevano persone care almeno una volta al mese hanno avuto il 39% in meno di probabilità di morire durante il periodo dello studio, che si è svolto nell’arco di 13 anni.

I benefici per i nonni dovuti ai nipoti

Per gli esperti, il contatto regolare con la famiglia aiuta le persone a rimanere attive e impegnate mentre invecchiano. Inoltre, le visite spesso spingono le persone a cercare assistenza sanitaria o a prenotare un appuntamento dal medico di famiglia, il che significa che tendenzialmente riescono a vivere più a lungo.

Uno studio sui nonni durato 30 anni

Ma quello condotto dall’Università di Glasgow non è l’unico studio sui nonni. C’è n’è uno che è durato circa 30 anni ed è arrivato alla conclusione che i nonni che sono molto attivi nel prendersi cura dei propri nipoti avrebbero una speranza di vita maggiore. Si tratta di uno dei più grandi studi mai condotti, iniziato nel 1990 a Berlino e conclusosi soltanto nel 2009, e ha riguardato 500 tra nonne e nonni di età compresa tra 70 e 100 anni . Ebbene, i ricercatori si sono accorti in maniera lampante che gli anziani che avevano un ruolo attivo e partecipativo nel prendersi cura dei propri nipoti vivevano mediamente più a lungo di coloro i quali non lo facevano.

In media 10 anni in più di vita per i nonni

La ricerca svoltasi a Berlino spiega che la metà dei nonni più attivi ha vissuto anche dieci anni in più rispetto alla prima intervista alla fine dello studio, mentre la metà degli anziani che non se ne sono occupati è morta entro cinque anni. I ricercatori hanno messo in luce tutta una serie di attività, fisiche e mentali, che hanno allungato la vita dei nonni più vicini ai nipoti a causa di sforzi fisici quali trascinare, sollevare o spostare le cose dentro casa per accontentare i piccoli ma anche gli sforzi mentali che hanno allontanato il declino cognitivo. In sintesi, la ricerca dimostra che il contatto regolare con i nipoti aiuta le persone anziane a rimanere attive e impegnate, sia fisicamente che mentalmente, e a vivere più a lungo.

I nipoti aiutano l’umore dei nonni

Grazie ai nipotini, gli anziani che se ne prendono cura tendono a mantenere una forza muscolare e un equilibrio certamente maggiore di chi, invece, svolge una vita diversa e meno attiva. Inoltre, stare a contatto con i nipoti aiuta l’umore ma anche la salute delle ossa, oltre a un miglior riposo notturno.