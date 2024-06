Pebbling, cos’è il trend romantico ispirato ai pinguini?

A rriva dall'Antartide il comportamento più tenero che ci sia: fare un dono online inatteso al proprio partner. Come i pinguini, che raccolgono pietre e le offrono all'amata

Hai presente quello che fanno i pinguini quando sono “innamorati”? Il maschio raccoglie un sassolino e lo porta alla sua partner. Così tutti, anche lei, saranno a conoscenza che tra loro c’è una relazione. E in più il sasso è utile anche per costruire il nido. Un atteggiamento romantico, che sui social network è già diventato un trend chiamato “pebbling”.

Che cosa è il pebbling

Ovviamente, non si tratta di raccogliere pietre e offrirle in dono all’oggetto del tuo desiderio. Ma di compiere ogni giorno un piccolo gesto romantico. Come inviare al tuo partner un regalo per rallegrare la sua giornata e fargli sapere che stai pensando a lui.

Non importa se siano fiori, cioccolatini oppure, cosa più probabile ai tempi dei social network, la condivisione di una fotografia o di un piccolo frammento di video, possibilmente con una didascalia tenera. L’importante è compiere un gesto carino, così ci si sente ancora più connessi.

Dediche romantiche sui social

Basta farsi un giro sui social network come Instagram e TikTok. Ci sono interi account dedicati ai meme perfetti per il pebbling. Accanto ad hashtag come #relationship e #relationshipmeme, è un tripudio di dediche romantiche.

C’è la ragazzina che canta Love You Like a Love Song di Selena Gomez e scrive: “Quando chiedi al tuo ragazzo se può portarti a prendere un dolcetto e lui dice di sì”: finora ha totalizzato 2,7 milioni di visualizzazioni. E ci sono migliaia di altri “sassolini” come questo, che gli utenti dei social “rubano” per donarli ai propri partner.

Pebbling: se rubare è lecito

Se ti stai chiedendo se sia lecito rubare una dedica, beh: sappi che lo fanno anche i pinguini. In particolare, lo fa il pinguino di Adelia: ruba i ciottoli agli altri esemplari come lui, in Antartide, e li dona all’amata. In fondo, come diceva un detto: in amore e in guerra tutto (o quasi) è lecito.