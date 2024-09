Secondo una teoria che va per la maggiore su TikTok e Instagram nascere primogeniti o secondogeniti potrebbe essere determinante nella scelta del partner: l’ordine della nascita, in altre parole, influenzerebbe così profondamente i tratti della personalità e le dinamiche relazionali da essere alla base delle scelte sentimentali di una persona.

Primogeniti e secondogeniti: gli opposti si attraggono?

Alla base della “teoria dell’ordine di nascita”, oggetto di particolare attenzione sui social, ci sarebbe il principio che gli opposti si attraggono: le persone cercherebbero partner il cui ordine di nascita sia complementare al proprio. Per esempio, una donna nata per seconda e un primogenito tenderebbero ad avere tratti di personalità opposti, il che li renderebbe più compatibili.

Coppie complementari a seconda dell’ordine di nascita

L’ordine di nascita, secondo questa teoria, potrebbe giocare un ruolo importante nella scelta del proprio partner. I primogeniti sarebbero ad esempio complementare con i secondogeniti. I primi, infatti, sarebbero naturalmente portati a prendere le decisioni, mentre i più piccoli a collaborare.

I rischi per coppie dove entrambi sono primogeniti (o secondogeniti)

Destinate al fallimento sarebbero invece le coppie formate da persone che hanno lo stesso ordine di nascita: due primogeniti, per esempio, potrebbero litigare per avere il controllo della relazione. D’altro canto, due persone nate per seconde potrebbero avere difficoltà a distribuire le responsabilità nella coppia.

Quali partner per i figli unici e quelli di mezzo?

La teoria non è così netta nel caso dei figli unici o dei figli di mezzo, che potrebbero mostrare sia i tratti dei primogeniti sia quelli dei più piccoli. Ma alcune caratteristiche tenderebbero comunque ad emergere. I figli di mezzo, ad esempio, tenderebbero a essere molto adattabili e capaci a scendere a compromessi. Pertanto, potrebbero andare d’accordo con i primogeniti. I figli unici sarebbero spesso sensibili, coscienziosi e indipendenti, per cui tenderebbero a stare bene insieme agli ultimogeniti.