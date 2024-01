Quando e come parlare a tuo figlio del sesso

G uardati attorno: quelli che un tempo sembravano argomenti solo per adulti, ormai sono sempre più diffusi anche tra i ragazzini. Se hai un figlio adolescente, è arrivato il momento di affrontare il discorso più difficile e a volte imbarazzante. Consigli per farlo

Porno per vendetta. Sesso violento. Foto di nudo. Quelli che un tempo ci sembravano argomenti solo “per adulti”, ormai sono sempre più comuni tra i ragazzi delle scuole superiori e anche tra alcuni più giovani. Mentre è facile incolpare i social media e Internet, non si può negare che anche i genitori e le scuole giocano un ruolo. Per questo è sempre più importante un’educazione sessuale di qualità non solo a scuola, ma anche a casa. Ma quando e come si può cominciare a parlare di sesso ai nostri figli?

Non è facile dirlo. Molti bambini ai propri genitori non raccontano nemmeno la loro giornata. Quindi, come possiamo convincerli ad aprirsi sul sesso? Come madri, dobbiamo sapere come avviare queste conversazioni difficili e dobbiamo capire cosa sta affrontando l’adolescente di oggi.

Il sesso violento sempre più diffuso tra i giovanissimi

A peggiorare le cose, c’è il fatto che sempre più spesso gli esperti del settore portano all’attenzione il fatto che tra gli adolescenti si stanno diffondendo forme di sesso violento, come il soffocamento.

Debby Herbenick, ricercatrice e professoressa presso la Indiana University School of Public Health, negli Usa, ha scoperto che quasi il 40% delle donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni riferisce di essere stata soffocata durante il sesso.

Il soffocamento è una forma di strangolamento: consiste nel posizionare una o entrambe le mani o un avambraccio o una legatura intorno al collo per limitare il flusso sanguigno, il flusso d’aria o entrambi. Era considerata una pratica relativamente rara, ma a quanto pare tra i ragazzini è sempre più diffusa insieme ad altri tipi di sesso violento.

Basta guardare TikTok e i meme dei social network per capirlo. A proposito: il fatto che certi video a noi non appaiano, è perché usiamo i social in modi in cui l’algoritmo non offre quel tipo di contenuto.

Anticipare i tempi

Un’altra tendenza diffusa tra i giovanissimi è quella di condividere, senza permesso, immagini di nudo di loro coetanei. Lo fa il 9% dei bambini tra i 9 e i 12 anni. Ecco perché è importante iniziare a parlare con i nostri figli di sesso molto prima di quando non avevamo preventivato. Bisogna spiegare loro che immagini di quel tipo non devono essere condivise. In fondo, tutte vogliamo che i nostri bambini diventono brave persone che si preoccupano degli altri e si prendono cura dei loro amici.

Come parlare di sesso ai figli

Parlare di sesso è una delle conversazioni più importanti e più difficili che un genitore può avere con i suoi figli adolescenti, soprattutto al giorno d’oggi. Ci sono, però, molte buone strategie per farlo. Per esempio, potresti impegnarti a dedicare cinque minuti alla settimana all’argomento. Imposta un timer e usa quei cinque minuti per parlare di sesso con tuo figlio. Quando suona il timer, puoi terminare la discussione o continuare.

Fai domande. È probabile che tuo figlio ne sappia più di te su alcune tendenze e argomenti. Inizia con: “Ho sentito parlare di XYZ. Puoi aiutarmi a capirlo?”.

Approfitta della loro curiosità. I bambini adorano origliare, quindi inizia a parlare responsabilmente di sesso con un altro adulto, sapendo che verrai ascoltato.

Parola d’ordine: mantenere la calma

Riconosci il tuo disagio. Se sei scioccata dalla domanda o dal commento di tuo figlio, mantieni la calma e fai un respiro prima di rispondere. Se perdi la calma, chiedi scusa e riprova più tardi. Vuoi essere un modello per tuo figlio mostrandogli che le persone possono riparare e riconnettersi dopo una discussione.

Sii presente anche con gli altri bambini. Solo essendo una persona accogliente, solidale, competente e aperta, puoi essere un adulto di cui i bambini si fidano quando non si sentono a proprio agio a parlare con i propri genitori.

Fai sapere a tuo figlio che vuoi che abbia relazioni appaganti nella vita, e questo può includere il sesso se lo desidera. Sii per i tuoi figli quella risorsa e quella rete di sicurezza di cui hanno bisogno.