Quando si cerca di superare la fine di un amore, alcune persone possono intraprendere relazioni che servono solo a riempire un vuoto. Forse qualche volta ti sei sentita anche tu un “ripiego”? Hai avvertito che il tuo nuovo partner non era veramente coinvolto emotivamente, ma utilizzava la vostra relazione come un diversivo per guarire dalle ferite passate?

Sei il ripiego di qualcuno? Ecco 10 segnali da considerare

Molti sperano che una nuova relazione possa cancellare il dolore di una rottura, ma spesso queste storie non sono costruite su basi solide. La mancanza di tempo per riflettere sulla vecchia relazione e guarire dalle ferite emotive rende difficile costruire una nuova connessione sana. Ma quali sono i segnali che ti fanno comprendere che stai diventando il ripiego per qualcuno? Ecco dieci segnali a cui prestare attenzione.

1. Se parla spesso della ex sei solo un ripiego

Se il tuo partner continua a menzionare la propria ex in modo dettagliato, è un chiaro segnale che non ha ancora fatto i conti con la separazione. Anche se è normale condividere esperienze passate, quando la conversazione è costantemente incentrata su quell’argomento, è probabile che il tuo partner stia ancora elaborando il lutto per la fine del vecchio amore.

2. La sua relazione è finita da poco

Se il tuo partner ha appena chiuso una relazione e si è subito lanciato in una nuova avventura con te è lecito farsi qualche domanda. Una rottura definitiva, proprio come un lutto, ha necessità di un certo tempo per essere elaborata. Se hai il sospetto che il tuo nuovo partner stia usando la vostra relazione per buttarsi alle spalle il più velocemente possibile un’esperienza finita male, rifletti se è il caso di andare avanti o aspettare di conoscere meglio questa persona.

3. Evita conversazioni profonde

Uno dei segnali più comuni di una relazione di ripiego è la superficialità delle conversazioni. Se il tuo partner evita di approfondire argomenti personali o emozioni, limitandosi a discorsi leggeri e non impegnativi, è possibile che non voglia entrare in contatto emotivo con te.

4. Il sesso è al centro della relazione

Se la relazione sembra ruotare esclusivamente attorno al sesso, senza altre forme di connessione, è probabile che il tuo partner ti stia usando per il piacere fisico, evitando legami più profondi. Questo è un altro classico segnale di una relazione di ripiego.

5. Il tuo partner è emotivamente distante

Un partner che è emotivamente indisponibile tende a chiudersi quando si tratta di esprimere sentimenti. Se senti che ci sono delle barriere insormontabili tra voi, è un segno che non sono pronti a investire emotivamente nella vostra storia.

6. Se vuole far ingelosire la ex sei solo un ripiego

A volte, potresti avere una sensazione istintiva di essere usata. Il tuo nuovo compagno potrebbe per esempio condividere sui social foto di voi insieme per far ingelosire la ex. Se senti di essere solo uno strumento per un suo scopo personale, per esempio tornare assieme alla sua ex fiamma, probabilmente tu sei un ripiego.

7. Non vuole incontrare i tuoi amici o la tua famiglia

Se evita di entrare in contatto con le persone più importanti della tua vita, come amici e familiari, potrebbe essere un segnale che non ha intenzioni serie, ma soltanto un modo per non sentirsi solo magari dopo la fine di una lunga relazione. La mancanza di coinvolgimento sociale è un indizio che la relazione potrebbe essere temporanea e superficiale.

8. Critica sempre la sua ex

Se il tuo partner parla della propria ex con rabbia o amarezza, è probabile che non abbia ancora elaborato i propri sentimenti. Questo risentimento latente può influenzare negativamente la vostra relazione, facendoti diventare un ripiego per mascherare il loro rancore.

9. Ha un atteggiamento ambiguo verso il futuro

Le persone in una relazione di ripiego spesso evitano di parlare del futuro o fanno promesse vaghe. Se noti che il tuo partner non parla mai di piani a lungo termine o di progetti insieme, potrebbe essere perché non ti vede come parte del suo domani ma soltanto un ripiego momentaneo in vista di incontri in cui riporre maggiore progettualità.

10. Cambia rapidamente umore

Un altro segnale di una relazione di ripiego è l’instabilità emotiva. Se il tuo partner passa rapidamente dalla gioia alla rabbia, oppure sembra sempre insoddisfatto, potrebbe essere un riflesso del fatto che non ha superato la sua precedente relazione e proietta su di te emozioni irrisolte.

Proteggiti da chi ti vuole usare come ripiego

Non tutte le relazioni di ripiego sono destinate al fallimento, ma raramente portano a legami profondi e duraturi. Se sei alla ricerca di una connessione seria, è importante riconoscere i segnali e capire se sei veramente importante per il tuo partner, o se sei solo una distrazione temporanea. La consapevolezza è fondamentale: scegli con attenzione e proteggiti.

