“Sintonizzazione”: cos’è e perché è essenziale per diventare buoni genitori

S ono molti gli esperti a considerare l'empatia fondamentale per costruire un buon rapporto tra mamma o papà e il proprio bambino: ecco i loro consigli

Parola d’ordine “sintonizzazione”. Se sei un genitore, ricorda di “connetterti” con il tuo bambino, comprenderne il temperamento unico, il suo livello di sviluppo e il modo in cui risponde alle situazioni difficili. Sono molti gli esperti a considerare l’empatia fondamentale per costruire un buon rapporto tra mamma o papà e il proprio figlio.

Cos’è la “sintonizzazione”

Bisogna cercare di guardare il mondo con lo sguardo unico del proprio bambino se si vuole aiutarlo a crescere. Lo psicoanalista Donald Winnicott descrive l’importanza del sano “rispecchiamento” da parte dei genitori delle reazioni del proprio figlio, in cui la loro risposta riflette accuratamente ciò che il bambino sta vivendo. I bambini si sentono sicuri quando guardano i loro genitori e vedono il proprio stato emotivo riflesso in loro.

Le “distrazioni”

Niente paura. Può capitare a tutti un giorno no in cui si è distratti o arrabbiati per qualcos’altro e vostro figlio lo comprenderà. In generale però una mancanza cronica di “sintonizzazione” può portare a una serie di problemi di salute mentale come bassa autostima, depressione e ansia.

Non devi essere sempre d’accordo con tuo figlio

Sintonizzazione non significa che devi sempre essere d’accordo con tuo figlio, offrirgli per esempio sempre le caramelle e i giocattoli che desidera o salvarlo da situazioni difficili, fa notare lo psicologo Gail Post. “I bambini riconoscono che non cederai o non sarai necessariamente d’accordo con loro, e ammetteranno con riluttanza che determinate aspettative e richieste sono appropriate. Tuttavia, la sensazione di ‘capirli’ e di comprendere i loro sentimenti è essenziale”, spiega l’esperto.

I segnali a cui fare attenzione

Prova a guardare le diverse situazioni secondo il loro punto di vista, non il tuo di adulto maturo. Presta attenzione sia ai segnali verbali che a quelli non verbali di tuo figlio. Condividi le sue gioie e cerca di consolarlo quando è deluso.

La “sintonizzazione” sul Time

L’importanza della sintonizzazione dei genitori è sottolineata anche su quotidiani non di settore. Come sul Time dalla giornalista Jenny Anderson: “Essere in sintonia con gli stati emotivi dei bambini è un modo cruciale con cui i genitori sostengono uno sviluppo sano. Il senso di sé di un bambino diventa più forte quando viene riconosciuto e accudito dai propri genitori”.

Il bagaglio di esperienze

Essere in sintonia con tuo figlio significa anche essere consapevoli del bagaglio infantile che ci influenza. Secondo lo psichiatra Dan Siegel, “se hai avuto un’infanzia difficile ma sei riuscito a dare un senso a quelle esperienze, non sei obbligato a ricreare le stesse interazioni negative con i tuoi figli”. Le tue esperienze passate ti potranno però essere utili nel rapporto con tuo figlio, per crescere insieme. La vostra sintonia vi regalerà una rete di sicurezza per affrontare qualsiasi cosa accada al meglio.