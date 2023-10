Un figlio stravolge gli equilibri di coppia: gli errori da non fare

C 'è una nuova identità di coppia da riscrivere dopo l'arrivo di un bebè: ecco i consigli utili per le neomamme e i neopapà

La nascita di un figlio può sconvolgere gli equilibri di coppia. La gioia immensa per l’arrivo di un bebè diventa anche una sfida impegnativa per le neomamme e i neopapà. Dalle notti insonni alla gestione della quotidianità, tutto cambia. Anche il rapporto che abbiamo nei confronti del partner. Perché la relazione a due diventa inevitabilmente a tre e ciò può rappresentare un terremoto per molte coppie. C’è una nuova identità che non è più solo quella di donna e uomo ma anche di madre e padre. Ed è tutta da scrivere. Per non “sbagliare copione” e non dimenticare una parte, ecco i consigli degli esperti. Se anche tu stai per diventare mamma o lo sei da poco, questi sono gli errori da non fare con il tuo compagno.

Non considerare il partner solo come un papà

C’è un’intimità da riscoprire dopo la gravidanza. Il rischio invece è quello di pensare al partner solo nella sua nuova veste di papà. Ricorda che lui resta anche il tuo “amante”. Sentiti sua complice nell’affrontare questa nuova esperienza e non dimenticare di parlarne con lui. Vi ritroverete a condividere forse le stesse paure e gli stessi desideri.

Non dedicare tutte le attenzioni a tuo figlio

Sarai totalmente assorbita dal nuovo arrivato e gli riserverai tutte le tue attenzioni. Il rischio così è che il tuo compagno si senta trascurato e inconsciamente anche un po’ geloso del tuo rapporto esclusivo con il bebè. Approfitta di quando dorme il bimbo per passare del tempo insieme a lui. Cerca di sforzarti anche se sei stanca perché ti accorgerai che fa bene anche a te.

Cambia la tua routine

Devi trovare un nuovo ritmo alla tua routine quotidiana. Cerca di ritagliarti in essa degli spazi per l’intimità. Troverai nei nonni o nella tata dei validi alleati. Non devi fare tutto da sola, fatti aiutare in questa nuova entusiasmante quanto estenuante avventura.

Non dare nulla per scontato nella coppia

Siete insieme da molto tempo e pensi che la nascita di un figlio non sia che un ulteriore e fondamentale collante tra di voi. È così ma non dare per scontato quello che avete costruito. Fai valere ogni mattone messo per arrivare fino a qui. In che modo? Basta poco: un regalo, una ricorrenza da festeggiare, una semplice passeggiata mano nella mano. Riscopritevi coppia oltre che scoprirvi nel vostro inedito ruolo di neogenitori.