Tradire senza sesso, che cos’è il “micro-cheating”

T i è mai capitato di flirtare con un'altra persona online, o via WhatsApp, e di tenerlo nascosto al tuo partner? Forse non lo sai, ma hai commesso un “micro-tradimento”. Ecco perché sarebbe meglio non farlo

Tradire è un fattore abbastanza comune nelle coppie. Secondo le statistiche, almeno una persona su cinque è infedele nel corso della sua vita. Tra chi non ha mai tradito, il 41% degli uomini ammette di pensare di farlo, e lo fa anche il 28% delle donne. Ed è proprio qui che potrebbe entrare in gioco il “micro-cheating”. Di che cosa si tratta? Comportamenti molto vicini ai limiti di una infedeltà, ma che non si concretizzano in un tradimento vero e proprio.

Per esempio: l’accesso a un sito di incontri per vedere cosa succede lì dentro, la creazione di relazioni emotive più cariche sessualmente rispetto a una tipica connessione platonica. Piccoli atti di infedeltà emotiva con qualcuno al di fuori della coppia che avvengono per lo più tramite app o interazioni online.

Il micro-cheating è una forma di infedeltà

Ma il micro-cheating è un tradimento? Il fatto che non implichi il contatto fisico con qualcuno al di fuori della coppia non è una scusante. Secondo gli esperti, si tratta sempre di una forma di infedeltà che potrebbe mettere a dura prova il benessere emotivo del partner e l’integrità della relazione. Ecco i motivi.

Il danno sta nell’inganno

Molti enfatizzano la parola “micro”. Ma il fatto che si tratti di micro-tradimenti non significa che non possano ferire il partner qualora dovesse scoprirlo. Certo, dipende anche dalla sensibilità della persona alla quale siamo legate.

Comportamenti diversi potrebbero rappresentare infedeltà per una coppia, micro-tradimento per un’altra o non essere affatto un problema per altri. Il tradimento, che sia micro o meno, riguarda non tanto il comportamento particolare, quanto il mantenimento dei segreti e l’impatto di tali segreti una volta scoperti.

Per esempio, alcune coppie potrebbero pensare che flirtare con altri sia ok, per altre si tratterebbe di un micro-tradimento. Per altre ancora di una infedeltà in piena regola.

Il micro-cheating è un modo per guardarsi attorno?

Perché alcune persone si danno al micro-cheating? I motivi sono molteplici. La maggior parte dei micro-tradimenti avviene d’impulso. Magari si è alla ricerca di un po’ di eccitazione extra e si inizia a flirtare con un’altra persona a tempo perso. È come ordinare una fetta di torta per cena invece di un’insalata. Si ottiene un po’ di slancio senza esagerare del tutto.

Avere una relazione non significa che non noti mai nessuno al di fuori del tuo partner, e nemmeno che non puoi divertirti quando qualcuno flirta con te, indipendentemente dal fatto che tu risponda a tono. Questo tipo di comportamento non si riflette per forza automaticamente in modo negativo sulla tua relazione. Però, dipende da quanto spesso “l’occhio vaga”. E quando lo fa, se indugia.

Uno studio sul tradimento

Una ricerca della Florida State University ha esaminato il modo in cui le coppie sposate da poco più di tre anni reagiscono alle foto di potenziali partner. Quelli che distoglievano lo sguardo rapidamente dalle foto avevano meno probabilità di tradire rispetto a chi non lo faceva altrettanto rapidamente.

Gli studiosi hanno anche scoperto che la tendenza a mettere il proprio partner al di sopra di tutti gli altri, svalutando o declassando l’attrattiva di potenziali partner romantici, riduce il rischio di infedeltà.

Il micro-cheating mina la fiducia

Dopotutto, le relazioni solide si basano sulla fiducia e il micro-cheating non è esattamente un comportamento affidabile. Quello che sfugge a molte persone che tradiscono è che la loro interpretazione o razionalizzazione del proprio comportamento non ha importanza.

A contare è l’interpretazione del partner, i suoi sentimenti. Se sente che c’è stata un’infedeltà, potrebbe rispondere al tradimento con rabbia, sfiducia e perdita di affetto. E una volta che la fiducia viene meno, è difficile riconquistarla.

L’onestà è la migliore politica

Allora come una coppia dovrebbe affrontare al meglio i micro-tradimenti? Sii onesta e diretta. Il micro-cheating non è necessariamente un segno di qualcosa, tranne forse che la vostra coppia ha bisogno di comunicare meglio.

Una comunicazione aperta, onesta e non reattiva è la chiave per una sana intimità. Più una coppia è aperta e onesta, maggiore è l’intimità. Ricorda, nel caso dell’infedeltà, non è il comportamento specifico, ma le bugie e i segreti che separano una coppia. Se riesci a eliminare le bugie e i segreti, la relazione diventa molto più forte.