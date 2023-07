Troppo amici: quando la complicità nasconde dell’altro

G li inglesi la chiamano "flirtationship": quel limbo in cui si ha la sensazione di essere più di amici e meno di amanti. Ecco i segnali per distinguere amicizia ed amore

Si può essere amici ma a volte troppo amici. Capita spesso di vivere quella zona oscura in cui un rapporto di amicizia manda segnali diversi. La complicità assoluta che vivono due amici può nascondere dell’altro. E allora ecco che fatidica arriva la domanda: “È amicizia o amore?”

“Flirtationship”

Gli inglesi la chiamano “flirtationship”: quel limbo in cui si ha la sensazione di essere più di amici e meno di amanti, una situazione che crea da un lato piacere, dall’altro insicurezza.

Punti in comune e differenze tra amicizia e amore

Sono due sentimenti che hanno molto in comune ma anche delle sostanziali differenze. Entrambi nascono da un sentimento di compatibilità e intimità e tra due amici il rispetto e l’affinità sono le cose che contano, proprio come tra due amanti. Ma solo l’amore richiede l’esclusività reciproca, prevede progetti di vita in comune e la sfera della sessualità.

I segnali da “troppo amici”

Per evitare di confondere amicizia ed amore, puoi fare caso ad alcuni segnali inequivocabili che ti aiuteranno a capire se la tua amicizia sta diventando qualcosa di più. La necessità di contatto fisico è sintomo sicuramente del fatto che l’altra persona ti piace. Tra di voi poi dovrebbe esserci una ricerca costante reciproca e reale interesse all’ascolto. Un altro segnale da tenere presente è se preferite vedervi da soli o in compagnia di altre persone. Tra di voi poi potrebbe scattare inoltre un sentimento di gelosia o di imbarazzo.

Lo specchio degli amici

Se tu non riesci a capirlo, può aiutarti lo specchio delle vostre conoscenze in comune. Visto dall’esterno, è forse più facile riconoscere i segnali nitidi dell’amore.