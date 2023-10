Vicini di casa: 7 mosse per migliorare i rapporti

I tuoi vicini di casa sono sono invadenti e vi scambiate bigliettini pieni di ira? Mantenere buone relazioni è importante. Ecco cosa puoi fare per creare un rapporto amichevole

Che rapporto hai con i vicini di casa? Hai avuto modo e occasione di conoscerli oppure non hai idea di chi siano e che cosa facciano nella vita? Siete diventati amici o vi odiate e vi lasciate bigliettini carichi di tensione? Mantenere buoni rapporti con i vicini di casa è importante, perché gioca un ruolo cruciale anche nel modo in cui viviamo il nostro stare a casa. Possiamo scegliere i nostri amici, ma spesso non possiamo scegliere i nostri vicini. Tuttavia, ci sono molte cose che possiamo fare per creare un rapporto amichevole con loro, che potrebbe anche sbocciare in un’amicizia permanente. Ecco qualche consiglio.

‍Non esitare a fare il primo passo

Quando ti trasferisci in un nuovo appartamento, presentati sempre. Sorridi sempre amichevolmente quando incontri i tuoi vicini: un semplice saluto contribuisce notevolmente a creare un buon rapporto. Puoi offrirti di aiutarli quando hanno un problema. Se noti un nuovo vicino nel tuo condominio, puoi dargli il benvenuto nell’isolato, e magari portare un piccolo regalo come fiori o un dolce fatto in casa. Potresti aiutarlo ad ambientarsi, fornire le indicazioni e i contatti per i servizi vicini come scuole, ospedali o negozi di alimentari. Infine, potresti anche dargli il tuo numero di telefono in modo che possa contattarti in caso di emergenza, e viceversa.

‍Sii aperta a nuove amicizie

I forti rumori provenienti dall’abitazione del vicino a ore strane della notte sono senza dubbio irritanti. È, quindi, necessario avere sempre in mente i propri vicini ed essere rispettosi non facendo troppo rumore. Evitare di ascoltare la musica ad alto volume dopo le 21. Non c’è motivo di mettere musica ad alto volume alle 7 del mattino, quando la maggior parte delle persone non è ancora sveglia.

Se stai organizzando una festa un po’ rumorosa, avvisa i tuoi vicini in anticipo. O, meglio ancora, invitali. Se a essere rumorosi sono loro, chiedi loro educatamente di abbassare il volume. Cerca di non arrabbiarti troppo o di non esagerare chiamando la polizia.

Risolvere i problemi con i vicini di casa in modo maturo

Se hai problemi con i tuoi vicini, prova ad affrontarli in modo maturo. Scrivere un reclamo via e-mail come prima risorsa può sembrare un po’ troppo meschino. Potrebbe bloccare qualsiasi comunicazione futura con loro. Cerca sempre di affrontare eventuali problemi in modo educato e di persona, evita le discussioni accese. Comunica i tuoi problemi in modo educato e ascolta ciò che hanno da dire. Offriti di trovare una via di mezzo che favorisca relazioni migliori tra di voi.

‍Rispetta gli spazi dei tuoi vicini di casa

Cerca di non invadere gli spazi degli altri. Assicurati di non parcheggiare nei posti auto dei vicini, a meno che tu non abbia prima chiesto il permesso: potrebbero irritarsi. Osserva sempre la pulizia nella tua zona ed evita di sporcare le zone comuni.

Sii gentile

Un modo semplice per far sì che i vicini siano amici è compiere atti di gentilezza nei loro confronti. Se non si sentono bene, potresti preparare un pasto e consegnarglielo. Potresti offrirti di curare i loro animali domestici quando viaggiano. Di controllare le loro porte e assicurarti che persone indesiderate non si aggirino intorno a casa loro. Invitali a cena per conoscervi meglio. Potreste anche scoprire di avere interessi comuni.

‍Mantieni il tuo appartamento al sicuro

Incendi e fughe di gas possono causare danni non solo al tuo appartamento, ma anche ai tuoi vicini e al condominio. Fai in modo di dare priorità alla sicurezza.

Non essere invadente

Rispetta i confini di tempo e spazio. Evita di usare un linguaggio inappropriato o di mostrare troppa vicinanza fisica ai tuoi cari davanti ai tuoi vicini. Quando li incontri, evita di essere troppo loquace, soprattutto se non sei sicura dei loro orari. Cerca di comunicare solo in base alle necessità. Solo così potrai mantenere buoni rapporti, senza per forza diventare amici.