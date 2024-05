RiminiWellness, tutte le novità del benessere

V uoi sapere tutte le novità per il benessere di corpo, mente e spirito? Lo puoi scoprire a RiminiWellness, la grande fiera del benessere che si tiene a Rimini dal 30 maggio al 2 giugno. Qui ti anticipiamo le più importanti

RiminiWellness è maggiorenne. L’appuntamento di IEG – Italian Exhibition Group, alla Fiera di Rimini dal 30 maggio al 2 giugno, quest’anno festeggia la 18esima edizione con tantissime novità e uno slogan importante, Feel Your Best, senti corpo e mente al massimo, in ogni istante della giornata.

Il claim di RiminiWellness

È un claim che esprime il concetto di benessere a 360 gradi: non solo movimento, ma anche alimentazione, riposo, mindfulness e bellezza. Ad accompagnare la manifestazione c’è il logo del fior di loto, un richiamo a quell’energia gentile che fluisce dentro di noi e collega corpo, mente e spirito.

Le ultime tendenze in palestra a RiminiWellness

Le patite della attività fisica trovano Action, il cuore di RiminiWellness dove scoprire le ultime tendenze dell’allenamento, con i trainer più popolari. Tra le novità, la versione Fluid e Core Stability di Superjump, la disciplina creata da Jill Cooper 15 anni fa che sarà mixata a ginnastica artistica, yoga e Pilates. Con il Superjump Fluid aumenti la forza, allunghi i muscoli e migliori la flessibilità. Il Core Stability, invece, si svolge sul trampolino, con movimenti ispirati a Pilates e yoga durante il salto.

Le novità per prenderti cura di te

Visita Active Beauty: è la categoria nuova di zecca dedicata ai prodotti di bellezza per chi fa sport. Qui potrai scoprire FIT.FE BY FEDE, linea skincare di Federica Pellegrini: dodici prodotti, viso e corpo, a base di ingredienti naturali, per nutrire la pelle di chi conduce una vita attiva.

Mestruazioni felici, invece, è un percorso che attraverso l’alimentazione ciclica, lo yoga, la danza dolce, la meditazione porta a vivere con gioia e naturalezza il ciclo mestruale. Trasformandone le fasi più delicate in momenti di forza.

Lo spazio per corpo e mente

Nell’Oasi del Benessere quest’anno ci sarà Bio Stage: 150 mq di tatami dove partecipare a esibizioni e lezioni aperte di stretching dei 5 elementi, yoga del viso, qi gong, Pilates, allungamento mio-fasciale, danza orientale, postural pelvic e altre discipline. Non ti perdere Yoga On Stage by ReYoga, lo spazio dove praticare con lezioni gratuite e talk di insegnanti ed esperti.

Nelle Relax Zone, due aree di 100 mq, potrai provare tecniche di massaggio: rilassante, energizzante, crio-dinamico, antistress, orientale… E se fai sport, ma non trascuri il benessere mentale, per te c’è il nuovo Massaggio Pre Gara Psicofisico. Basato su respirazione, stimolazione dei meridiani e mobilizzazione degli arti, regala una sorta di “svuotamento del corpo” e scioglie le tensioni che l’attività intensa può procurare.

Il “Fuorisalone” del benessere

Dopo il successo dello scorso anno torna RiminiWellness OFF, il “Fuorisalone” del benessere e dello stile di vita organizzato con il Comune di Rimini. Piazze, parchi e spiagge si trasformeranno in palestre a cielo aperto con più di 240 eventi, corsi, talk, lezioni per migliorare la qualità della vita. Un calendario fittissimo in cui bambini, anziani, giovani, persone con disabilità, principianti e atleti potranno provare in prima persona i benefici del movimento.