Michela Matteoli: Cosa ti dice il cervello?

I l cervello è il nostro organo più misterioso. «Ma anche il più talentuoso». Parola di Michela Matteoli, la scienziata che ha dedicato un’intera carriera a esplorarlo. E qui ci svela come mantenerlo giovane





«Il cervello non ha rughe» diceva il Premio Nobel Rita Levi Montalcini. E Michela Matteoli, una delle scienziate italiane più famose al mondo, ha trascorso un’intera vita a scandagliare il nostro organo più misterioso. Il suo curriculum parla da solo: laurea in Scienze Biologiche, dottorato di ricerca in Farmacologia, un’esperienza alla School of Medicine dell’Università di Yale, ha diretto per 8 anni l’Istituto di Neuroscienze del CNR e ora è capo del programma di Neuroscienze dell’Istituto clinico Humanitas di Milano. Quando racconta delle sue scoperte è un fiume in piena, ama condividerle. Come ha fatto nel saggio Il talento del cervello. 10 lezioni facili di neuroscienze, Sonzogno. Per scoprire i segreti di neuroni, sinapsi, memoria, non potevamo che rivolgerci a lei.

Al centro degli studi di Michela Matteoli c’è il cervello con sinapsi, neuroni e memoria

Com’è nata la passione per il cervello?

«Il colpo di fulmine è scoccato al liceo, volevo capire il legame tra questo organo e la mente, ovvero tutto il mondo cognitivo e psicologico che comprende anche le emozioni. Dedicarmi alla ricerca è stato lo sbocco naturale. Sono stata influenzata dagli studi del grande neuroscienziato Eric Kandel e mi sono focalizzata sulla sinapsi, il ponte che consente il trasferimento di informazioni da un neurone all’altro. È la sede dei processi molecolari alla base dell’apprendimento e della memoria, ed è anche la struttura più colpita quando il cervello si ammala».

Se dovesse usare un’immagine per descrivere il cervello, quale sceglierebbe?

«Penserei a una meravigliosa macchina in continua evoluzione. Gli addetti ai lavori definiscono il cervello “plastico”: significa che risponde agli stimoli esterni, modificandosi. Evolvendo, appunto».

Come cambia con l’età?

«Quando invecchiamo, perde qualche colpo. Alcune capacità si riducono, come l’orientamento spaziale o la velocità di percepire. Ma altre si mantengono intatte o addirittura migliorano, come l’abilità verbale. Ovviamente queste funzioni vanno incontro a un drammatico decadimento in caso di patologie neurodegenerative, come l’Alzheimer che comporta la morte massiccia di neuroni e sinapsi in alcune aree».

Michela Matteoli spiega che il cervello evolve e sa autoripararsi

E le famose differenze tra cervello maschile e femminile esistono?

«Alcuni studi pubblicati anni fa, mai confermati, sostenevano che ce ne fossero: oggi sappiamo che non è così, però tali lavori sono stati usati per supportare pregiudizi di genere, per esempio l’idea che le donne siano empatiche e multitasking e gli uomini determinati e focalizzati. Non a caso è stato coniato il termine neurosessismo, cioè il rafforzamento degli stereotipi supportato da queste presunte diversità».

Torniamo alla famosa plasticità: che cos’è? E perché nel suo saggio parla di “talento” del cervello? «La plasticità è la capacità del cervello di rispondere agli stimoli e modificarsi in base a questi. Le sinapsi stimolate si rafforzano, aumentano e funzionano meglio. Insomma, si potenziano. Non solo. Il cervello si autoripara. In caso di danni ai neuroni, gli altri neuroni si attivano per farne le veci e recuperare le funzioni perse: si vede in un paziente che ritrova in parte la capacità motoria dopo un ictus. Questo è un grandissimo talento del cervello ma, come tutti i talenti, deve essere sfruttato al meglio: se viene stimolato, questo organo rafforza le sue sinapsi e i circuiti tra neuroni, altrimenti si impoverisce».

Come facciamo a stimolarlo? Ci dia tre consigli…

«Eccoli, preziosi ma semplici da mettere in pratica. Uno: manteniamo il cervello attivo imparando cose nuove, basta iscriversi a un corso di lingua, di ballo o di fotografia. Due: facciamo attività fisica con costanza. Tre: cerchiamo di avere un sonno regolare».

Lei riesce a metterli in pratica?

«Purtroppo no. Pecco soprattutto nell’attività fisica. Ma mi rifaccio con il mio preferito: imparare. Fa parte del mio lavoro e per me è sempre una grande soddisfazione. Rita Levi Montalcini ha detto che chi fa ricerca non ha bisogno di hobby, perché indagare e scoprire nuove cose è il passatempo migliore».

Michela Matteoli studia gli effetti della neuroinfiammazione sul cervello

Nel suo libro insiste molto sulla neuroinfiammazione: perché la ricerca oggi si concentra su questo aspetto?

«È uno stato infiammatorio acuto che coinvolge il sistema nervoso, cervello compreso, e che è scatenato per esempio da infezioni o malattie autoimmuni, ma anche dallo stress. Oggi sappiamo che è uno dei maggiori fattori di rischio per varie malattie, dai tumori ai disturbi cardiovascolari, fino alle patologie metaboliche. In particolare, il cervello è danneggiato da processi infiammatori se sono a bassa intensità ma prolungati nel tempo. La malattia di Alzheimer o quella di Parkinson, come pure la schizofrenia o la depressione, hanno una forte componente infiammatoria. Nel mio laboratorio stiamo dimostrando come questo processo colpisca in particolare la sinapsi, causando delle disfunzioni che poi generano deficit cognitivi. Oggi i colossi dell’industria farmaceutica stanno sperimentando farmaci che agiscono proprio sull’infiammazione e sul sistema immunitario. Ce ne stiamo occupando anche io e il mio gruppo di ricerca. È un lavoro faticoso, ma è il più bello di tutti».

Possiamo contrastare questo fenomeno nella quotidianità?

«Certo: con il movimento regolare e un buon sonno, come detto prima. In più, fa bene avere una vita sociale attiva e puntare su un’alimentazione a basso carico infiammatorio».

Ovvero?

«È una dieta che abbassa il livello di infiammazione. Gli ingredienti? Olio d’oliva, verdure a foglia verde come spinaci, bietole, cavoli e broccoli, frutta come fragole, mirtilli, ciliegie e arance, mandorle e noci. Infine, pesci grassi come salmone, sgombro, sardine».

3 consigli per allenare la testa

1. Impara sempre cose nuove: iscriviti a un corso di lingue o di ballo, usa le nuove tecnologie.

2. Fai movimento in maniera costante: bastano 30 minuti 3 volte alla settimana.

3. Dormi con regolarità: addio alle ore piccole e a un ciclo sonno-veglia sballato.

Il saggio di Michela Matteoli sul cervello

