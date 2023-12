Donne e occupazioni meglio retribuite: il nuovo studio americano

I l 35% dei lavoratori impiegati nelle occupazioni meglio retribuite negli Usa è donna. Ecco i risultati della ricerca

Il Pew Research Center di Washington ha condotto un’analisi per saperne di più sulla rappresentanza delle donne nelle occupazioni meglio retribuite negli Stati Uniti (chi è impiegato in questi settori guadagna in genere più di 100.000 dollari all’anno, oltre il doppio della media nazionale di 41.000 dollari).

Per farlo si è servita dei dati del censimento decennale e dell’American Community Survey (ACS), la più grande indagine sulle famiglie negli Stati Uniti, con un campione di oltre 3 milioni di indirizzi.

Aumenta la rappresentanza femminile tra le occupazioni meglio retribuite

Le donne attualmente rappresentano il 35% dei lavoratori impiegati nelle 10 occupazioni più retribuite rispetto al 13% nel 1980. Aumentata inoltre la loro presenza in quasi tutti gli impieghi, tra cui medico, avvocato e farmacista. Tuttavia, rimangono una minoranza in nove delle dieci mansioni meglio stipendiate. Fanno eccezione i farmacisti, il 61% dei quali sono donne.

Dove le donne hanno fatto i maggiori (e i minori) progressi

La presenza delle donne è cambiata in modo più evidente in alcune occupazioni rispetto ad altre. Dal 1980, ad esempio, la quota delle donne dentista è più che quadruplicata (dal 7% al 33%), mentre quella delle donne medico è quasi triplicata (dal 13% al 38%). La percentuale di avvocati donne è aumentata dal 14% al 40%.

È aumentato in misura minore il numero di donne che lavorano nei settori ingegneristici ben retribuiti: il genere femminile rappresenta infatti meno del 10% degli ingegneri commerciali e degli ingegneri petroliferi, minerari e geologici. Solo il 7% dei piloti di aerei è donna, contro il 2% nel 1980.

Lauree specialistiche, le donne guadagnano terreno: i dati

Alcune delle occupazioni meglio retribuite – tra cui medici, avvocati, dentisti e farmacisti – richiedono lauree specialistiche. Il modo attraverso cui le donne hanno aumentato la loro rappresentanza in questi settori è proprio quello di aver conseguito sempre più i titoli specifici. Ecco i numeri della ricerca:

Dottore in legge: il 52% dei laureati oggi è donna, contro il 30% nel 1980

Dottore in chirurgia dentale o in medicina dentale: il 51% sono donne, contro il 13% nel 1980

Dottore in Medicina: il 50% è donna, contro il 23% nel 1980

Dottore in farmacologia: il 63% è donna. La professione di farmacista è anche l’unica tra le prime dieci in cui le donne costituiscono la maggioranza. Ciò, sostengono gli esperti, potrebbe essere dovuto al fatto che il settore offre orari di lavoro flessibili, un ambiente collaborativo e politiche favorevoli alla famiglia.

Le donne restano invece in minoranza tra coloro che raggiungono diplomi di laurea richiesti per altre occupazioni ben retribuite:

Matematica o statistica: oggi il 42% delle laureate è donna, percentuale invariata rispetto al 1980

Fisica: il 25% è donna, contro il 13% nel 1980

Ingegneria: il 23% è do, contro il 9% nel 1980