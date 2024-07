Non importa che tu sia manager, amministratore delegato o presidente di un’azienda. La leadership non si misura con la posizione che ricopri in ambito lavorativo; riguarda piuttosto le qualità e le competenze che sei in grado di sviluppare, indipendentemente dal tuo ruolo. Una leader efficace si riconosce dal suo stile e dal modo di comportarsi. Leader è chi capisce quanta influenza ha e accetta le sfide con serietà.

Se ti senti leader, ma non non sei sicura di possedere le qualità necessarie, scopri se hai i tratti della personalità di seguito elencati. Se la risposta è affermativa, allora stai certa di avere tutte le carte in regola per per essere definita tale…

Sei una visionaria

Alcune persone sono in grado di immaginare il futuro e prospettare un percorso così stimolante per gli altri che vogliono unirsi al “viaggio”. Si tratta di una leadership guidata da uno scopo, focalizzata e ispiratrice. Se sei in grado di pensare al futuro con lungimiranza, allora hai sicuramente le carte in regola per diventare una leader.

Sei autentica

I leader trasmettono verità. Le loro parole e le loro azioni sono congruenti; ciò contribuisce a costruire affidabilità e fiducia. Essere genuini li rende empatici, quindi attrattivi.

Sei curiosa

Una leader saggia ha una mente aperta e raccoglie informazioni prima di giungere a conclusioni. Ascolta più di quanto parli, cercando di capire. Ciò le consente di ottenere la soluzione migliore facendo sentire chi la circonda considerata e ben voluta, perché la vera leader è quella che si preoccupa anche di come si sentono gli altri.

Sei “connessa”

Le leader sanno bene che essere “connesse” con le persone a livello emotivo è l’unico modo per ottenere il loro impegno e coinvolgimento. Per farlo, devono saper mettersi nei panni degli altri. Questa “connessione” va ben oltre l’empatia: è la volontà di agire per loro conto per migliorare la loro condizione. Guardati dentro e pensa a come tratti gli altri. Lo fai con comprensione? In caso affermativo, sei una vera leader.

Sei coscienziosa

Essere coscienziosi è una delle caratteristiche più preziose. Si tratta di assumersi la responsabilità personale e vivere secondo un senso interiore di giusto o sbagliato. I leader non vinceranno mai prendendo scorciatoie, incolpando gli altri o ignorando la moralità.

Dimostri coraggio

Quando un leader dimostra coraggio, mette in luce la propria personalità di fronte agli ostacoli. Vuole che gli altri capiscano che affrontare le sfide a testa alta porterà risultati positivi. I leader non si fermano quando le cose si fanno difficili; piuttosto, “radunano le truppe” e partono insieme verso un obiettivo comune.

Sei umile

Tra tutte queste caratteristiche della leadership, l’umiltà è la più essenziale e rara. I leader che incarnano questa qualità ammettono i loro errori e imparano da essi. Sono in grado di contenere il loro ego e pensano in termini di “noi”. Dimostrando la loro fallibilità, condividono la loro leadership. Cosa che li rende molto più influenti.

Hai le carte in regola per essere una buona leader?

Se hai spuntato le caselle di questa lista, sei molto più avanti della maggior parte dei leader, perché hai compreso con onestà il concetto di vera leadership. Anche se fai parte di un team o di una partnership collaborativa, la leadership è necessaria per portare avanti gli obiettivi del gruppo. I dipendenti, in particolare, hanno bisogno di qualcuno a cui guardare, proprio come i bambini hanno bisogno di qualcuno da emulare. E se hai tutte queste caratteristiche, le persone che ti circondano saranno felici di intraprendere il “viaggio” con te impegnandosi per diventare persone migliori e collaboratori di successo.

Ma se non possiedi naturalmente queste qualità, niente paura! La buona notizia è che puoi sempre affinare i tuoi punti di forza e diventare un leader migliore attraverso percorsi di coaching e mentoring.