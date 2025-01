Il nuovo anno è già iniziato e già fai fatica a mettere in pratica tutti i buoni propositi finanziari espressi alla fine del 2024. Se tra i tuoi piani c’è quello di risparmiare un po’ e risanare la tua situazione economica, oppure semplicemente migliorarla, ecco qualche consiglio che puoi mettere in pratica a partire da adesso.

Stabilisci un budget

Pianifica quanto ti piacerebbe risparmiare. Come prima cosa, calcola quanto spendi ogni mese per affitto, mutuo, bollette, rate, spesa e così via. Sottrai la cifra ottenuta dal tuo stipendio mensile. Il ricavato sarà il vero budget che hai a disposizione. Una volta conosciuta questa cifra, puoi stabilire di mettere da parte una piccola cifra ogni mese: sottraila dal tuo budget. Quello che resta puoi dividerlo in modo da avere ogni settimana una cifra da spendere per le uscite con le amiche, lo shopping e così via.

Per aiutarti, potresti annotare le spese su un quaderno. Oppure utilizzare una delle tante app che ti aiutano a tenere traccia di quello che spendi. Su TikTok c’è un trend che incoraggia le persone a parlare apertamente dei loro obiettivi finanziari e spiegare perché non vogliono fare acquisti. Potrebbe tornarti utile quando ti senti sotto pressione per il dovere accettare troppi inviti a eventi sociali e temi di mettere a rischio i tuoi buoni propositi.

Per risparmiare, abbatti le spese

Per risparmiare bisogna spendere di meno. Ma non è detto che tu debba rinunciare a tutto. A volte, basta una gestione più oculata delle spese fisse per avere più soldi a disposizione ogni mese. Controlla i tuoi estratti conto bancari e cerca tutti gli addebiti fissi. Potresti rinegoziare il mutuo o un finanziamento con l’istituto di credito, in modo da pagare rate più basse.

Oppure potresti scoprire che paghi ogni mese abbonamenti a servizi che non usi più. Puoi anche cercare soluzioni alternative: se la tua palestra ha alzato troppo i prezzi, magari ne trovi una più vicina che fa una buona offerta di benvenuto ai nuovi clienti. Tieni d’occhio le offerte di inizio anno: potresti fare qualche affare.

Stabilisci le tue priorità

Dedica un po’ di tempo a pensare alle cose che vuoi raggiungere nel 2025. Potresti farlo da sola o con il tuo partner o i figli. Non devono essere grandi impegni finanziari: gli obiettivi raggiungibili sono più motivanti.

Una volta che avrete stabilito che cosa è importante per voi, procedi risparmiando ogni mese la piccola cifra che ti permetterà di raggiungere la cifra necessaria. Puoi iniziare a risparmiare per il futuro dei tuoi figli, per sanare un debito o costruire un budget da usare per le emergenze.

Dividi i tuoi soldi per obiettivi

Una volta che hai fissato gli obiettivi di risparmio da raggiungere, comincia a “tassarti” ogni mese della piccola cifra necessaria per raggiungere l’importo che ti serve. Potresti farlo per mettere da parte i soldi delle vacanze, così non dovrai andare a chiedere un prestito per pagare il viaggio che tanto desideri.

Usa la stessa strategia per altri tipi di spese importanti. Potrebbe essere l’acquisto di quella borsa costosa che ti piace tanto o quel mobile che ti serve per completare l’arredamento. Sottrarre dal tuo stipendio ogni mese la cifra che hai stabilito, ti aiuterà non solo ad arrivare all’obiettivo più serena, ma anche a valutare se davvero quella spesa è così importante.

Rendi automatiche le tue buone intenzioni

Una volta che hai il tuo budget e i tuoi obiettivi finanziari stabiliti, crea trasferimenti automatici sul conto in banca o su uno gratuito dedicato. I tuoi soldi verranno trasferiti senza nemmeno doverci pensare. A questo punto devi fare finta di non averli. Ricorda: non si toccano fino a quando non avrai raggiunto l’obiettivo per il quale sono stati messi da parte.

Prova una sfida per risparmiare

Metti da parte ciò che puoi permetterti, non importa quanto o quanto poco. L’importante è sviluppare l’abitudine al risparmio. Potresti provare una tra le sfide che circolano su internet, come quella delle 52 settimane.

Consiste nel risparmiare una piccola somma di denaro ogni settimana per un anno. Inizi con un euro nella prima settimana e aumenti l’importo di una unità ogni settimana successiva. Alla fine dell’anno avrai risparmiato 1.370 euro.

