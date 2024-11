Viaggiare non solo sviluppa la nostra intelligenza emotiva, aumenta la creatività e riduce i livelli di stress, ma rallenta anche l’invecchiamento rafforzando lo stato di salute. Una scoperta, quest’ultima dell’Università australiana di Perth, che aggiunge altre valide ragioni per muoversi alla scoperta di nuovi luoghi e culture. Pur riconoscendo gli indubbi benefici del viaggio, i costi possono tuttavia rappresentare un ostacolo importante. Occorre allora ingegnarsi, fare spazio alla creatività e trovare il modo di esplorare il mondo senza svuotare il portafoglio. Dalla scelta degli alloggi alle opzioni di trasporto, ecco alcuni consigli per massimizzare il valore del tuo denaro e goderti ogni momento del tuo viaggio low cost.

Viaggi low cost, parola d’ordine: pianificazione

Uno dei modi più efficaci per risparmiare sui viaggi è pianificare con largo anticipo. Prenotare voli, alloggi e attività con mesi di anticipo può portare a significativi risparmi. Inoltre, essere flessibili con le date di viaggio può fare una grande differenza. Anche viaggiare durante la bassa stagione può ridurre notevolmente i costi, poiché le destinazioni turistiche tendono ad essere meno affollate e più economiche.

Alloggi: dallo scambio di case alle sistemazioni low cost

L’alloggio rappresenta una delle spese maggiori durante un viaggio, ma ci sono molte opzioni economiche disponibili. Gli ostelli sono una scelta popolare tra i viaggiatori low cost, offrendo camere condivise a prezzi accessibili. Piattaforme come Hostelworld e Booking.com permettono di trovare ostelli in tutto il mondo. Un’altra opzione è Airbnb, che offre una vasta gamma di alloggi, dai semplici appartamenti alle stanze private, spesso a prezzi inferiori rispetto agli hotel tradizionali. Per chi cerca un’esperienza ancora più economica, il couchsurfing è un’ottima soluzione: permette di soggiornare gratuitamente presso abitanti locali, favorendo uno scambio culturale autentico.

Ci sono poi alcune piattaforme che permettono agli iscritti di viaggiare in modo economico e autentico, scambiando la propria abitazione con quella di altri membri della comunità. È il caso di HomeExchange. Qui puoi cercare case disponibili in tutto il mondo. Quando trovi una casa che ti interessa, contatti il proprietario per organizzare lo scambio.

Di HomeExchange è anche il lancio dell’innovativa campagna “Be My Guest” con gli influencer su Instagram e TikTok di diversi Paesi che invitano le loro community a partecipare a un’esperienza unica di di home-swapping. Ai candidati viene chiesto di pubblicare un contenuto sul proprio account, taggando l’influencer e utilizzando gli hashtag #bemyguest2024 e #homeexchangepartner, spiegando perché sarebbe il partner perfetto per lo scambio casa, descrivendo la sua abitazione e la città in cui vive. Nelle due settimane successive, gli influencer esamineranno le candidature dei partecipanti e si metteranno in contatto con i più interessanti. Una volta scelto il partner per lo scambio, l’influencer e il partecipante avranno tempo fino alla fine del 2025 per completare e documentare il loro scambio casa, catturando l’autenticità di vivere in un luogo nuovo come un abitante del posto. Gli influencer condivideranno il viaggio con i loro follower, offrendo una finestra sul mondo dello scambio casa e sulle connessioni culturali che favorisce.

“Consuma” local

Ci sono modi di gustare la cucina del posto senza spendere una fortuna. Evita i ristoranti turistici e vai in cerca di mercatini, bancarelle di street food e locali frequentati dagli abitanti del luogo. Qui troverai cibo autentico a prezzi più bassi, senza contare la possibilità di vivere un’esperienza culinaria più genuina. Naturalmente fare la spesa nei supermercati locali e cucinare può ridurre notevolmente i costi. Molti ostelli e Airbnb offrono cucine comuni dove è possibile preparare i pasti.

Attrazioni, approfitta degli sconti

Prima di partire è sempre consigliabile fare una ricerca sulle attrazioni gratuite nella destinazione scelta. Musei, parchi e siti storici offrono ingressi gratuiti scontati in determinati giorni della settimana. Partecipare a tour a piedi gratuiti è un un altro ottimo modo per esplorare una città e scoprirne la storia e la cultura. Piattaforme come Meetup possono aiutare a trovare eventi locali gratuiti o a basso costo, come concerti, lezioni di yoga o gruppi di escursionismo.

Viaggi low cost, muoviti “con giudizio”

Esistono diverse strategie per risparmiare anche sui costi dei trasporti locali. Meglio ad esempio utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi, spesso molto più economici rispetto ai taxi o ai servizi di ride-sharing. In molte città, i pass per i trasporti pubblici offrono viaggi illimitati per un periodo di tempo specifico a un prezzo fisso. Se ti sposti da una città all’altra considera l’uso di autobus o treni invece degli aerei. Inoltre, il carpooling è un’opzione sempre più popolare.

