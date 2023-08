Affitto: le città più costose d’Italia per gli studenti

A Milano ci vogliono 626 euro al mese per l'affitto di una camera singola. Il capoluogo lombardo si conferma la città più cara per gli studenti, anche se i rincari frenano. Ecco la classifica dei capoluoghi più dispendiosi per gli universitari fuori sede

Milano resta la città più cara per gli studenti fuori sede. Per affittare una stanza singola, il costo medio mensile è di 626 euro. L’incremento dei prezzi rispetto allo scorso anno, nel capoluogo lombardo, risulta tuttavia piuttosto limitato, soltanto un +1%, segnale dell’aumento dell’offerta di immobili in affitto in città (+36%). Lo rileva un rapporto di Immobiliare.it Insights dedicato al mercato dei fuori sede in Italia. Ma vediamo quali somme gli studenti, e relative famiglie, dovranno mettere a budget all’inizio del nuovo anno accademico per assicurarsi una sistemazione nelle varie città universitarie italiane.

Milano, incremento della domanda del 15%

A quattro mesi dalla “protesta delle tende” che ha portato all’attenzione dei media e dell’opinione pubblica il problema del caro affitti per gli studenti universitari fuori sede, Milano continua a essere molto gettonata, conservando un aumento della domanda del 15%.

Affitto camere singole, Bologna supera Roma

Roma vede una crescita della domanda del +55% ma il canone ferma la sua corsa rimanendo a 463 euro al mese per una singola. Per la prima volta la Capitale è superata da Bologna dove per una singola si spendono in media 482 euro al mese. In quarta posizione c’è Firenze con 435 euro. A Modena e Bergamo gli affitti sono rispettivamente di 412 e di 411 euro. Sopra i 400 euro anche Padova (404) e Verona (401). Poco al di sotto di questa cifra, chiudono la top 10 Venezia (396 euro) e Brescia (385 euro).

Affitto, l’aumento maggiore registrato a Bari

Alcune città registrano oscillazioni importanti dei prezzi delle stanze anche in questo 2023. È il caso di Bari che rispetto al 2022 guadagna ben il 29%. Prezzi in aumento, del 18%, anche a Brescia e Palermo. Parma e Pescara vedono un incremento del canone della singola del 16% in un anno.

Camere doppie: dopo Milano ci sono Roma e Napoli

Diversa la situazione se si vanno a esaminare i prezzi del posto letto in camere doppie: Milano conserva la prima posizione a 348 euro, al secondo posto si trova invece Roma con 272 euro. Terza posizione per Napoli, fuori dalle prime 10 per quanto riguarda le singole, a 258 euro. Seguono Firenze (255 euro) e Bologna (249 euro). Sesta Padova a 231 euro, seguita da Modena dove un posto letto costa 226 euro di media. Tra i 220 e i 210 euro, infine, le città di Torino, Verona e Pavia, che supera di poco la città di Venezia, fuori quindi dalla top10.