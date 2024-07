È estate ed estate per molti significa vacanza. Mare, montagna o città, ognuno sceglie la meta che ama di più, ma ciò che accomuna tutti, o quasi, è la spesa che un viaggio comporta. Ecco, dunque, dieci trucchi per risparmiare un po’ di soldi e godersi pienamente alcuni giorni di relax.

In vacanza evitare le ore di punta

Fare ore di volo o di auto e rinunciare a visitare le attrazioni principali per il loro costo eccessivo è un peccato e potrebbe non farci godere al meglio la vacanza. C’è un trucchetto, molto semplice, per non perdersi nulla. Il segreto è evitare l’ora di punta, quando probabilmente verrà applicato un sovrapprezzo.

Cercare le offerte dell’ultimo minuto

In molti scelgono di programmare e organizzare le attività di una vacazna con largo anticipo, ma questo sistema non è, nella maggio parte dei casi, il più conveniente. Per ottenere il prezzo migliore è bene cercare le offerte dell’ultimo minuto: aspettare fino a circa un’ora prima dell’orario dell’inizio di un evento, ad esempio, può far risparmiare fino al 50% poiché i rivenditori spesso riducono drasticamente i costi per cercare di riempire i posti vuoti, soprattutto per cose come tour, spettacoli dal vivo e persino trattamenti termali.

Attività gratuite in vacanza

Se la meta della vacanza è una grande città, ci sono buone probabilità che ci siano cose gratuite che vale la pena vedere. Molto spesso gli eventi a costo zero sono più autentici di quelli a pagamento, pensati appositamente per i turisti, e restituiranno al visitatore un’atmosfera davvero autentica della città.

Attenzione alle trappole per turisti

Molti luoghi turistici nascondono delle vere e proprio trappole per i visitatori. Uno dei modi migliori per risparmiare un sacco di soldi è, quindi, pianificare il programma della vacanza in modo da non dover ad esempio comprare del cibo o un drink proprio fuori da una popolare attrazione turistica.

Copia le persone del posto

Rimanendo in tema di trappole per turisti, è bene osservare cosa fa e come si comporta la gente del posto. Si possono anche chiedere consigli sui luoghi da vedere o i ristoranti dove andare a mangiare. Un residente non andrà, ad esempio, mai a mangiare in un locale dove sa che la qualità è più bassa e i prezzi più alti proprio perché pensato solo per i turisti.

La scelta dei siti

Quando si pianifica un viaggio è bene non avere fretta di prenotare e scegliere con cura i siti internet. Si può, ad esempio, optare per siti, come Groupon, in cui vengo ci sono sempre dei grossi sconti per l’utenti. Anche per le attrazioni, diverse pagine online offrono la possibilità di acquistare dei pacchetti a prezzi convenienti, piuttosto che comprare i singoli biglietti.

Un solo vero pasto al giorno

Un altro trucco per risparmiare denaro è quello di scegliere con cura i pasti, che possono essere molto costosi. Il consiglio è quello di scegliere un solo pasto da consumare in un buon ristorante, mentre per gli altri si può optare per piccoli spuntini o cibo da asporto.

Approfittare dei servizi gratuiti dell’hotel

Ogni albergo offre, nella maggior parte dei casi, dei servizi gratuiti di cui il cliente può usufruire. Molti turisti non li guardano nemmeno, ma questo è sicuramente un errore. Approfittare dei servizi inclusi nel prezzo della stanza è sicuramente un ottimo modo per risparmiare e ridurre i costi.

Addio ai souvenir in vacanza

Comprare dei souvenir per le persone care può essere senza dubbio un gesto gentile, ma questa generosità ci farà spendere molti soldi in più. Dunque, è il momento di dire addio ai souvenir? No, ma sarebbe bene ridurli e non riempire la valigia di piccoli regalini per tutte le persone che conosciamo.