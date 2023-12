Salute del suolo, la Svizzera lancia il “test mutande”: che cos’è

I n Svizzera migliaia di volontari hanno seppellito le mutande in giardino: lo strano esperimento ha fini ecologici

Un team dell’istituto di ricerca Agroscope e dell’Università di Zurigo ha lanciato un singolare progetto per monitorare la qualità del suolo in tutta la Svizzera. A mille volontari, 500 agricoltori e 500 giardinieri amatoriali, è stato chiesto di seppellire delle mutande di cotone in campi, prati o giardini: l’obiettivo è valutarne il grado di decomposizione per ricavare dati utili alla ricerca. Uno degli obiettivi principali del progetto è aumentare la consapevolezza della composizione del suolo e dei suoi benefici per la produzione alimentare. Una risorsa a rischio in tutto il mondo a causa dell’elevato utilizzo di fertilizzanti sintetici e pesticidi.

La valutazione dei microrganismi presenti nel suolo

Nel terreno vivono trilioni di microrganismi. Quanto più vario è il mondo dei funghi, dei batteri e degli altri organismi, tanto più sano è il suolo. I minuscoli abitanti mangiano resti vegetali e mettono nuovamente a disposizione le sostanze nutritive in essi contenute. Questo vale anche per le mutande di cotone sepolte nel terreno. Più velocemente le mutande si decompongono, più microrganismi vivono nel terreno ed è questo aspetto che vuole monitorare il progetto “Evidence Underpants”.

Come si è svolto l’esperimento in Svizzera

Da Ginevra all’Engadina, dal Ticino a Basilea, un migliaio di volontari si sono fatti avanti per prendere parte all’esperimento. I partecipanti hanno ricevuto per posta due paia di mutande bianche in cotone biologico. Il compito, seppellire gli indumenti intimi nei loro campi e nelle aiuole dei giardini, estrarne una dopo un mese e l’altra dopo due mesi fotografando il risultato: più il cotone si è decomposto, più numerosi e attivi sono gli organismi del suolo.

Bustine di tè e terriccio come oggetto di ricerca

I partecipanti hanno dovuto seppellire, accanto alle mutande, anche sei bustine di tè della marca Lipton, essendo esse già state utilizzate nella ricerca sul suolo: come riferimento scientifico viene infatti utilizzato il cosiddetto “Tea Bag Index”. Il tasso di degradazione delle erbe del tè viene utilizzato come indicatore della vita attiva del suolo, misurando i microorganismi presenti. Insieme alle mutande, inoltre, è stato richiesto ai partecipanti di rispedire anche un campione di terriccio che è stato sottoposto ad analisi chimico-fisiche di base. I ricercatori analizzeranno questi campioni di terreno in laboratorio per determinarne la composizione e la diversità microbica: obiettivo finale, ottenere un quadro completo della qualità del suolo svizzero.