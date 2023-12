P er i centrotavola di Natale basta uscire di casa (o guardare cosa si ha di vegetale in cucina) e raccogliere ciò che di più bello la natura in inverno ci offre: foglie secche, bacche, piccoli frutti e steli verde brillante

Centrotavola: a Natale siamo tutti più buoni…

O almeno ci proviamo, con un lungo elenco di propositi che vanno dal visitare più spesso “vecchi” parenti ad impegnarsi sempre di più nelle cose che davvero “contano”. Io sono fatta così: da quando anche l’ultimo Grinch se ne è andato dal mio Giardino Felice, si avvicina Dicembre e le mie note iPhone scoppiano di promemoria virtuosi, che generalmente cancello in blocco dopo la Befana.

Amaranto selvatico e Clematis vitalvìba essiccati nei vasi, con decine di frutti del ponciro a decorare e colorare il vassoio.

Uno però da qualche anno è rimasto, appiccicatomi addosso a tal punto da diventare uno stile di vita: provo a fare tutto con le mie mani, ad auto produrre -anche- per poter controllare e scegliere la filiera (che da me è davvero a km zero perché mi basta uscire di casa e capire cosa-come e quando posso “prendere” dalla natura).

Agrumi raccolti con un pezzo di ramo per decorare e profumare la tavola delle feste.

Ho iniziato dalle cose più semplici, e, visto che mi piace molto ospitare, l’idea di imparare a decorare la mia tavola in tutte le stagioni era una necessità (sì, anche il bello è necessario, questo è un dato di fatto perché esser circondati di bellezza aiuta a vivere meglio).

Centrotavola di Natale: e se decorare fosse tutta una questione di proporzioni?

Ci sono persone che naturalmente sanno stabilire volumi, proporzioni, quantità, abbinamenti cromatici… Non solo per le decorazioni natalizie ma un po’ per tutto: gli basta un colpo d’occhio per capire se una gonna è troppo lunga e la silhouette perde di grazia, se due colori insieme sono armonici o stridenti, se il troppo non storpia o lo fa.

Enfatizzare al massimo i colori del Natale con il verde delle foglie variegate di Arum italicum e il rosso acceso di queste piccole rose a grappolo.

Poi c’è chi, come me, ci ha messo un po’ di tempo per arrivare a definire cosa mi piace, cosa mi sta bene, cosa funziona nel mio giardino o sulla mia tavola (ho fatto anni di pratica sui set fotografici quando ancora ero redattrice di moda ma continuo a sperimentare ed imparare).

Cinorrodi di rosa Banksiae e foglie di felce per piccoli mazzi minimal ma con i colori del Natale.

Quest’anno la mia passione sono gli abbinamenti “finto-casuale” e fatti sul momento: tanti piccoli vasi differenti con altrettanti mazzetti vegetali diversi. Funziona sempre, non solo per i centrotavola di Natale. Funziona perché li si posizionano in base al numero fluttuante degli ospiti, perché non obbligano ad occupare il centro tavola già pieno di ogni ben-di-dio alimentare, perché ogni pianta ha un tempo di tenuta diverso in vaso, da recisa, e così facendo si può comporre e ricomporre all’infinito, per altro dando la sensazione che l’allestimento cambi durante la giornata o durante la settimana delle feste.

Dalla teoria alla pratica: cosa e come mettere in tavola

Dico cosa, ma soprattutto “come”, perché possiamo avere i fiori più belli senza esser in grado di valorizzarli al meglio. Parlo di dove metterli: per i contenitori riciclo vasetti di vetro di forme e dimensioni diverse, mescolandoli ogni volta con materiali diversi (quest’anno la “new entry” è una serie di piccoli vasi in bambù che ho fatto personalmente dopo la mareggiata di inizio Novembre: la spiaggia era piena di enormi pezzi dal diametro variabile e, una volta segati e carteggiati, ora sono sulla mia tavola pieni di foglie e fiori). Avendo una decina di vasi sempre pronti, diventa facile comporre e scomporre in base alle necessità del momento.

Nuovi vasi di bambù ricavati da un unico grande fusto trovato spiaggiato dopo la mareggiata di Novembre.

Ma cosa ci si mette dentro, se non si passa dal fioraio? Ancora una volta… basta uscire di casa e guardarsi intorno. La natura anche in inverno è ricca e colorata. Ci sono bacche, rami nudi dallo scheletro bellissimo, foglie secche, gialle, rosse e paonazze, oppure di un verde incredibilmente brillante perché ritemprate dall’aridità estiva. E poi ancora pigne e piccoli frutti da aggiungere o appoggiare accanto ai vasi, ispirandoci un po’ all’armonia (di forme, colori e proporzioni) delle nature morte fiamminghe.

Per decorare e profumare la tavola delle feste. Frutti e foglie di chinotto

Se poi il tempo per fare foraging nei boschi o anche solo nel vostro giardino prima di Natale proprio non lo trovate, allora mettete l’idea tra i buoni propositi per l’anno prossimo e per questa volta andate dal fioraio, magari dando un’occhiata se nella vostra città c’è qualche negozio che aderisce al movimento Slow Flower Italy (www.slowflowersitaly.it), una associazione culturale che “mappa” e suggerisce realtà che usano fiori locali, sostenibili, stagionali (e meravigliosi!).

Foraging alla ricerca di bacche e foglie a tema natalizio. Questo è pepe di Sichuan.

Centrotavola di Natale: la gallery



– Botaniche di stagione. Foglie di Arum italicum (detto anche Gigaro) e fiori di Farfugium.

– Bouquet appena raccolto in giardino, con bacche, erba miseria porpora, foglie di acanto e di yucca ridotta a fili sottili.

– Cinorrodi di rosa pronti per esser inseriti in un bouquet festivo.

– Composizione di secco e fresco ispirata alle nature morte con frutta fiamminghe. Le mele sono piccine e selvatiche, le ho trovate facendo foraging.

– Decorazione benaugurale con peperoncini

– Dettaglio sui tovaglioli da tavola. Cuoricini ricavati da buccia fresca di arancio.

– Foglie e bacche di edera perfette per dare volume ad ogni composizione. Per altro tengono benissimo il vaso da recisi.

– Ghirlanda di peperoncini

– Mazzo semplice. Solo bacche e rametti di Pitosforo.

– Mix di bacche e foglie di yucca ripiegate su se stesse per creare un volume insolito.

– Mix vivace e facile. Bacche, edera e fiore della gazania.

– Non solo la tavola. Con le piante si possono decorare anche i pacchetti di natale

– Piccola composizione con foglie di caco essiccate in autunno e di Arum italico fresco.

– Segnanome per la tavola delle feste oppure per i pacchi regalo.

– Super-minimal. Cinorrodi di rosa in una bottiglietta di cristallo.

– Vasetti di bambù home-made in lavorazione. Il bambù é perfettamente impermeabile quindi perfetto da esser usato come vaso o bicchiere