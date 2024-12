Sebbene la “stagione del giardiniere” sia la primavera, cioè il momento del risveglio, delle semine e delle fioriture, da quando vivo nel Giardino Felice ho imparato ad amare anche l’inverno: le giornate sono corte, molte piante vanno in letargo (chi parla bene direbbe riposo vegetativo) e mi rimane molto tempo per progettare.

Giardinaggio: è tempo di progettare

Sì, vedo questo momento come una immensa possibilità per sognare il giardino che vorrei. Sogni che cerco poi di concretizzare informandomi qui e là, specie sui libri, prima di commettere qualche irreparabile errore botanico. Anche quelli servono, sia chiaro, ma perché non informarsi leggendo da chi ne sa più di me?

Così facendo, anno dopo anno, la mia collezione di testi green si è ampliata a dismisura, tanto che col mio compagno stiamo realizzando una piccola stanza-biblioteca a tema botanico, che spero sia pronta a breve.

Amando da sempre la carta e la lettura, per Natale ho raccolto libri sulle piante, il giardinaggio e vari altri temi tra i più disparati: dalla filosofia del paesaggio ai manuali illustrati, non si sa mai. Infatti come per molti altri generi letterari, anche quello botanico ha diverse sfaccettature e c’è sempre un libro giusto per chiunque, basta saperlo scegliere.

Magari per un regalo last-minute, ma meglio ancora se lo acquistate per voi, voglio consigliarvi alcuni volumi scelti per la facilità di lettura e la curiosità del contenuto, ideali per pollici in avvicinamento ad un verde che diventerà brillante.

Libri per Natale su piante e giardinaggio: ad ognuno il suo

Manuali, racconti, romanzi, biografie, poesie, fumetti, libri fotografici, pop-up o illustrati: quando si parla o meglio si scrive di giardinaggio ce n’è davvero per tutti i gusti.

Se siete alla ricerca dell’introvabile, il miglior consiglio che vi posso dare è rivolgervi alla Libreria della Natura di Milano, dove nella nuova sede di Porta Romana, ancora più accogliente, sarete immersi in un ambiente unico. E la bella notizia è che, se non siete di passaggio in città, potrete fare un tour virtuale dei titoli proposti anche sull’efficacissimo sito dove io navigo per intere nottate decidendo cosa leggere.

Se invece siete alla ricerca di un suggerimento mirato, ecco le mie proposte, tutte fresche di stampa:

Libri per Natale su piante e giardinaggio: Un anno nell’orto

Di Matteo Cereda con illustrazioni di Giada Ungredda, edito da Gribaudo

Un vero e proprio quaderno di campagna editato grazie all’esperienza di Orto da Coltivare, la community a tema più attiva in Italia. Matteo Cereda è un vero greenfluencer che racconta “il suo” in modo chiaro e analitico, facilitando il primo approccio per la realizzazione di un orto. Lo consiglio ai super precisi che hanno bisogno di indicazioni serie e dettagliate, ma soprattutto a chi vuole adottare un approccio naturale.

Il barbanera, almanacco 2025

Nutella e l’almanacco Il Barbanera.

La mia passione per gli almanacchi mi fa essere un po’ di parte, ma questo volume diventa irrinunciabile se si è curiosi di tutto ciò che ruota attorno all’arte del coltivare. Lune, semine, pillole di saggezza contadina, rimedi della nonna mai stati così moderni: che ci si creda o no, è sempre interessante leggere queste piccole storie spiegate con estrema semplicità per provare a vivere secondo natura anche in città.

Giardino Felice

Edito da Libreria Editrice Fiorentina, nella sezione quaderni di Ontignano.

Questo è il mio secondo libro e nasce proprio dai racconti in diretta “dal mio pezzo di paesaggio” che per oltre un anno ho scritto per voi su Donna Moderna, ogni settimana, stagione dopo stagione. Racconto la convivenza con le piante che ospito qui, con una predilezione per quelle belle da guardare, facili da coltivare e buone da mangiare, provando a sfatare le false credenze che ci hanno sempre suggerito di dividere il mondo botanico in orticole e ornamentali: ma perché?

Convivenza significa imparare ad osservare, saper attendere, capire quando seminare, potare e curare, ma anche conoscere aneddoti curiosi di etnobotanica, perché le storie delle piante sono molto più interessanti di ciò che si pensa, specie se sono loro a raccontarle. E c’è uno sconto speciale per le lettrici di Donna Moderna inserendo il codice: DM04.

Pillola verde: per continuare a seminare buone letture

Libri green per Natale. I miei consigli per botanofili incalliti o in avvicinamento.

Se questi libri vi appassioneranno (ma anche se non vi convincono del tutto e volete valutare un’alternativa), vorrei suggerirvi altri testi degli stessi autori: