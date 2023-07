C on l'inizio delle vacanze cominciano le preoccupazioni per l'organizzazione perfetta: tranquilla, c'è un'app per tutto! Ecco la nostra guida

L’estate finalmente ci permette di staccare dal lavoro e dai frenetici ritmi della vita quotidiana per rilassarci e ricaricarci. Nelle poche settimane a disposizione, ogni anno scegliamo se andare al mare, in montagna o partire invece per qualche luogo inesplorato tutto da scoprire. Spesso chi preferisce viaggiare affronta la preparazione con stress e agitazione: come visitare tutto senza perdersi nessuna esperienza? Per facilitarci e assicurarci le vacanze perfette, ecco una guida alle app da scaricare.

App per cercare ispirazione

Prima di tutto definire la destinazione: non vuoi andare in una meta popolare? Sai cosa vuoi vedere, ma non sai dove trovarlo? Sono tanti i creators online che attraverso scatti e video danno suggerimenti per scegliere i viaggi perfetti. Le app dove si possono trovare idee per le vacanze sono tantissime, ecco i nostri consigli.

Youtube

Digitando sulla barra di ricerca il nome del posto che vuoi visitare o parole chiave legate al tipo di esperienza che cerchi, puoi trovare molte recensioni e vlog (video che mostrano giornate tipo nel dettaglio) fatti da professionisti. Uno dei più amati sicuramente è HumanSafari, difficile trovare un posto in cui non sia stato!

TikTok

Anche TikTok con i suoi video di breve durata è diventata una delle piattaforme più amate per lo scambio di consigli e ispirazioni per i viaggi. Spopolano soprattutto i video fatti da chi abita nei posti più gettonati dai turisti, in cui si svelano gli indirizzi preferiti dai locals o ristoranti ottimi a prezzi contenuti. Essendo un social molto giovane, spopolano i consigli sui viaggi low cost e avventurosi. Il più amato? Sicuramente Giovanni Arena.

Instagram

Se non sei stata convinta da nessun’influencer a visitare le mete della loro estate, su Instagram puoi comunque cercare tra gli hashtag la vacanza che fa per te. Moltissime mete turistiche hanno pagine dedicate con guide e tips costantemente aggiornati. Ai più indecisi ci pensano i creators che aiutano con reels e post a svelare i posti più belli che hanno visitato, come la simpatica @travel.mati.

App per imparare le lingue

Se la meta che hai scelto è lontana e la lingua parlata dagli abitanti non ti è famigliare, ci sono app nate proprio per aiutarti a imparare le basi per una conversazione.

Babbel

Babbel offre un repertorio di 14 lingue per espandere il tuo repertorio linguistico. Le lezioni dell’app si concentrano su conversazioni di vita reale, lezioni dal vivo e attività pensate per calarti nella lingua scelta. È utilissima per chi volesse partire preparato per una vacanza all’insegna della vita sociale.

Duolingo

Duolingo offre 30 lingue e struttura l’apprendimento procedendo per livelli come a scuola. Attivandola qualche giorno prima di partire, si può imparare abbastanza per un minimo di conversazione e se poi ti appassioni puoi proseguire il corso fino al livello più alto. Attenzione però, proprio come una maestra, è un’app esigente: se non ti connetti regolarmente per le lezioni, ti sgrida!

App per organizzare le vacanze

Prima di partire c’è molto da organizzare, come prenotare l’alloggio, noleggiare una macchina e trovare gli eventi migliori a cui partecipare durante il viaggio. Non abbatterti: anche per la logistica delle vacanze ci sono comode app.

Passporter pianifica e viaggia

Molto pratica perché hai tutto in un unico posto: pianifica l’itinerario, tiene traccia delle prenotazioni e carica i tuoi documenti di viaggio per averli sempre sotto mano. Se viaggi in gruppo, puoi anche invitare altre persone a contribuire all’itinerario.

Packr

La valigia è un Tetris, ma anche per questo basta un clic. Packr è un’app riservata agli utenti Apple che permette di preparare i bagagli in base al meteo e alla durata del viaggio. Niente più appunti per non dimenticare, è tutto sul cellulare!

App per trovare eventi interessanti

Hai scelto la tua meta e organizzato l’itinerario. Puoi pianificare anche i momenti di svago con alcune app che ti permettono di impostare un luogo e trovare tutti gli eventi più interessanti nelle vicinanze. Chi l’ha detto che serve essere del posto per divertirsi?

Mapstr, save & share places

Librerie vintage, ristoranti vegani, musei, bar… basta creare una lista di interessi e luoghi preferiti e l’app aggiungerà tutto alla mappa così sarà molto più facile organizzare le tue giornate.

Dice

Scelta la destinazione, ci pensa Dice a segnalarti gli eventi del posto con una particolare attenzione per gli spettacoli e i concerti. Sull’app è possibile trovare non solo un elenco delle esperienze disponibili, ma anche effettuare direttamente le prenotazioni. Insomma, un passepartout per una vacanza indimenticabile.