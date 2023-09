Chi si fa carico dei bisogni dei genitori?

S carsa assistenza dopo il parto, alto costo dei nidi, tempi scolastici incompatibili con quelli lavorativi. Perché in Italia non ci sono politiche per la famiglia?

In Italia non si tiene conto dei bambini

Di tanto in tanto un articolo di giornale propone ai genitori qualche regola magica per tenere a bada i bambini al ristorante. I commenti dei lettori, chi a favore chi contro, mi paiono spesso ragionevoli. Il fatto è che perlopiù i ristoranti sono progettati senza tenere conto dei piccoli: li escludono per definizione, così come fanno gli spazi cittadini, molti condomìni, le strutture commerciali, i mezzi pubblici. In Italia abbiamo un tasso di fertilità di 1,23 figli per donna, la media europea è di 1,53. La regola generale è che più ricchezza e benessere ci sono in uno Stato, meno figli si fanno. In Francia, però, il tasso è di 1,83 figli per donna.

Nessuna politica per la famiglia

Se da noi i numeri sono così bassi le ragioni sono tante, ma gli elefanti nella stanza sono almeno due: la fatica che facciamo – ancora oggi soprattutto noi madri – ritrovandoci senza servizi, e una cultura che esclude i bambini. Dalla scarsissima assistenza dopo il parto a carenza e alto costo dei nidi, fino a tempi scolastici incompatibili con quelli del lavoro, ecco il risultato di una cronica assenza di politiche per la famiglia.

Sono i genitori ad agire

E allora chi si occupa dei bisogni dei genitori? Lo stiamo facendo noi donne, madri a vario titolo, con la condivisione, la satira, le petizioni, il lavoro intellettuale e artistico, a cui si uniscono i “nuovi” padri (vedi hashtag come #noipapacisiamo). È azione politica. Non un sindacato dei genitori, ma certamente un movimento rivolto a collettività e istituzioni perché si investa in un cambio di paradigma. La società è pronta? Quest’estate, con la mia famiglia ho fatto un viaggio in Olanda. Musei per i piccoli ovunque, aree verdi a un chilometro al massimo per quasi tutti, spazi gioco persino al supermercato, un’idea di legge perché i bambini possano avere più di due genitori nei tanti casi di famiglie “non convenzionali”. Lasciamoci ispirare.