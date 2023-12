R endere autonomi fin da piccoli i propri figli nella gestione indipendente della propria paghetta è il primo passo per fargli comprendere il valore dei soldi e del risparmio. Ecco qualche idea-regalo per giovani risparmiatori

Quante responsabilità – e difficoltà – comporta l’essere dei genitori. Un mestiere a tempo indeterminato, senza ferie né permessi autorizzati. Si lavora incessantemente per offrire ai figli buoni modelli di riferimento da seguire. E per trovare le “giuste” risposte alle tante questioni che attraversano la loro vita loro durante la crescita.

Non sempre, però, nella cassetta degli attrezzi del “bravo genitore” ci sono tutti gli strumenti necessari per riuscire nell’impresa. E soprattutto per alcune materie particolarmente complesse, la soluzione migliore è quella di affidarsi a un partner preparato e competente.

Oggi vi parliamo di risparmio e di come può essere (più) semplice educare e sensibilizzare i propri figli, sin da giovani, sull’importanza della gestione del denaro e sul valore del risparmio. Natale può essere l’occasione per iniziare questo viaggio insieme. Naturalmente facendosi aiutare da un partner specializzato.

Educazione al risparmio per i più piccoli

Intesa Sanpaolo dedica particolare attenzione ai giovani fornendo soluzioni di investimento, assicurative e previdenziali sia per soddisfare i bisogni specifici sia per sensibilizzarli rispetto all’utilità del risparmio.

Tra i suoi prodotti, al primo posto c’è il conto totalmente gratuito per i minori di 18 anni. Un regalo utile e, al tempo stesso, educativo poiché a comprendere il valore del denaro si inizia già da piccoli in modalità ludica.

Si chiama XME Conto UP! e può essere aperto sia in filiale sia online. Dagli 8 anni si può abbinare la prima carta di pagamento (XME Card Plus) e attraverso il Parental Control, i genitori possono monitorare puntualmente qualsiasi transazione eseguita, nonché inviare la paghetta ed effettuare ricompense al raggiungimento di un obiettivo (XME Salvadanaio).

Gestire la paghetta per capire cos’è il risparmio

Con XME Salvadanaio è possibile creare uno o più obiettivi insieme al proprio figlio e definire come accumulare le somme di denaro da dedicare ai suoi progetti con accantonamenti ad impulso o automatici.

Per i più piccoli XME salvadanaio “prende vita” in XME dindi, il salvadanaio tecnologico che oltre alle funzioni tradizionali di raccolta di monete e banconote, consente di visualizzare i risparmi accantonati nel XME Salvadanaio, i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e di monitorare il saldo di XME Conto UP! attraverso il touch screen presente sul dispositivo.

In questo modo il ragazzo viene responsabilizzato rispetto agli obiettivi fissati e con una “modalità ludica” partecipa al raggiungimento di un traguardo.

Da Intesa Sanpaolo soluzioni intragenerazionali per tutti

Per i nativi digitali e digital fan c’è Isybank

La nuova banca digitale del Gruppo ha in sé tutte le caratteristiche e le facilitazioni più richieste dalle nuove generazioni e da chi utilizza i servizi bancari principalmente in digitale.

Permette di operare in autonomia tramite smartphone e offre tre pacchetti di conto differenti a seconda delle necessità, con un canone mensile fisso e trasparente.

La versione light, in particolare, risponde a tutte le principali esigenze del mondo giovane e prevede tra l’altro la possibilità di chiedere un anticipo sullo stipendio fino a 15 giorni prima della data di accredito, e di usufruire del cashback.

Per facilitare i pagamenti

Intesa Sanpaolo dispone della più ampia offerta di wallet digitali integrati (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Huawei Pay) e di un variegato portafoglio di soluzioni wearable (Fitbit Pay, Garming Pay e Swatch Pay).

Inoltre, è la prima banca ad aver introdotto in Italia il payment ring, nato dalla partnership con MasterCard, che in Europa si sta posizionando al top delle preferenze dei consumatori tra gli strumenti di pagamento digitali.

L’anello permette di effettuare pagamenti contactless in tutta semplicità, velocità e sicurezza. Realizzato dall’azienda Tapster con materiali resistenti che lo rendono impermeabile e a prova d’urto, grazie al chip NFC integrato non necessita di connessione Internet e nemmeno di ricarica.

Intesa Sanpaolo ha innovato anche il settore delle carte con il servizio di instant issuing, che permette di utilizzare sin da subito la carta in modalità digitale, in attesa di ricevere quella fisica, e di creare carte virtuali per pagare online in tutta sicurezza.

Smart solution anche per la prima casa

Sul fronte dei mutui per la casa, Intesa Sanpaolo è l’unica a prevedere finanziamenti fino 100% del valore dell’immobile, con una durata fino a 40 anni, permettendo di affrontare con rate sostenibili – la minirata giovani – l’acquisto della casa.

Gli under 35 possono inoltre pagare rate ridotte di soli interessi fino a 10 anni, garantendosi un periodo iniziale in cui l’esborso mensile è minore, coerentemente con altre esigenze di spesa legate all’avvio di un progetto abitativo.

Per studenti meritevoli

Per quanto riguarda i prestiti, Intesa Sanpaolo ha fatto da apripista in Italia nell’offerta del prestito d’onore rivolta a tutti gli studenti meritevoli. Non richiede alcuna garanzia reale e si rimborsa in tempi lunghissimi ad un tasso estremamente agevolato.

E infine, buoni propositi per l’anno nuovo

Su tutti, un buon consiglio per l’anno nuovo è quello di iniziare a costruire un piccolo capitale per i progetti futuri anche se non si ha ancora un proprio reddito.

Alcune soluzioni messe a punto dal gruppo Intesa Sanpaolo permettono di investire anche piccole somme mensili, a partire da 50 euro, mentre l’attivazione di un piano previdenziale, nel quale il giovane potrà continuare a versare quando inizierà a lavorare, consente di ridurre la scopertura previdenziale che nel futuro si prospetta notevole.

L’universo di possibilità è ampio, inclusivo, trasversale, basta solo scegliere quella in linea con le proprie esigenze.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo