L’arrivo di un figlio segna l’inizio di un cambiamento radicale nell’esistenza dei neo genitori. Una gioia immensa, accompagnata però da una necessità inevitabile: la riorganizzazione totale da parte di mamme e papà della propria vita, sia sul piano pratico sia su quello economico e psicologico.

Sono due i temi che oggi interessano maggiormente: quello della cosiddetta “conciliazione condivisa”, e quello del “riequilibrio dei carichi familiari di cura”.

La conciliazione famiglia-lavoro passa attraverso una riorganizzazione dei carichi familiari. In Italia è un cantiere ancora in gran parte da costruire se si considera che, nel 2023, solo il 30% dei papà ha usufruito (secondo i dati dell’Inps) del congedo parentale di 10 giorni dopo la nascita di un figlio. Va meglio in Lombardia dove lo fruisce il 76,4% di chi ne ha diritto, anche se poi, ai 6 mesi di congedo parentale facoltativo post-maternità, che potrebbero essere suddivisi tra entrambi i genitori, accedono quasi sempre solo le madri.

Un supporto ai neo genitori

Per aiutare i neo papà e le neo mamme a riorganizzarsi dopo l’arrivo di un figlio nella condivisione effettiva dei carichi di cura e nella conciliazione vita-lavoro, dal 29 marzo, a Milano, torna Geni.AL – Genitori Al Lavoro, il corso di formazione gratuito pre o post nascita che fornisce tutte le informazioni su come affrontare psicologicamente, economicamente e soprattutto insieme l’arrivo di un bambino.

Organizzato, per la seconda volta, dal Comune di Milano nell’ambito del Patto per il Lavoro e dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano, in collaborazione con Stokke, con il contributo di BASE Milano, La Luna del Grano, Happy Child e Piano C e la media partnership di Donna Moderna, Geni.AL ha l’obiettivo di aumentare la cultura della co-genitorialità e contrastare così la rinuncia al lavoro da parte delle madri, oggi stimata al 20% dopo la nascita del primo figlio e al 50% dopo il secondo.

I temi e le date del nuovo ciclo di incontri

29 marzo – Modulo CRESCITA PERSONALE “La cura come palestra per le soft skills” (con Cristina Coppellotti, responsabile Formazione, Sviluppo di Carriera, Diversity&Inclusion di Piano C)

10 maggio – Modulo ORGANIZZAZIONE FAMIGLIARE “Una nuova organizzazione quotidiana: come liberarsi da falsi miti e condividere con leggerezza la vita in famiglia” (con Marzia Mirabella, pedagogista di Happy Child)

17 maggio – Modulo ECONOMICO SOCIALE “Genitori e Finanze: agevolazioni, strumenti e strategie per costruire sicurezza economica” (con il consulente finanziario indipendente e fondatore dello Studio Semplice Investire, Partner de La Luna del Grano).

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 10.30 alle 12.00 da BASE Milano, via Bergognone 34, Milano.

“In occasione della festa del papà, sono ancora più soddisfatta di annunciare il nuovo ciclo di incontri gratuiti di Geni.AL Genitori Al Lavoro – commenta Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano – Insieme a Terziario donna abbiamo voluto con forza questo progetto per i neogenitori della città di Milano, per preparare i neo papà e le neo mamme ad affrontare insieme la grande trasformazione psicologica, logistica ed economica data dall’arrivo di un figlio. Lo dico per esperienza, dato che sono mamma di una bimba di 16 mesi: i neogenitori hanno bisogno di strategie concrete per condividere i carichi di cura, fronteggiare le spese e mantenere entrambi il proprio percorso lavorativo e professionale”.

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto come associazione d’impresa perché siamo convinte che la parità passi dall’autonomia e l’autonomia abbia come driver il lavoro – aggiunge Vasiliki Pierrakea, Vicepresidente Terziario Donna Confcommercio Milano– “Peraltro i dati dimostrano che all’aumentare del tasso di partecipazione femminile al lavoro corrisponde un incremento del tasso di fertilità. Più donne che lavorano, quindi, oltre a favorire la crescita economica complessiva, contribuirebbe a migliorare il bilancio demografico dell’Italia. Geni.AL cerca di ribaltare lo stereotipo culturale per cui lavoro e genitorialità (e soprattutto maternità) sono due strade in contrapposizione. Con il contributo di entrambi i genitori e un approccio diverso delle imprese si può fare molto, accanto agli strumenti di welfare che rimangono essenziali”.

“La partnership con Geni.A.L si iscrive nel percorso di Stokke a sostegno alla genitorialità contemporanea” commenta anche Angelo Oliva – General Manager EMEA Stokke. “Questa nuova iniziativa è l’ultima in ordine cronologico dopo la Stokke Parents Academy – inaugurata in pandemia e tuttora riferimento per molte famiglie italiane in materia di nascita, crescita ed educazione infantile – le molte attività di edutainment per adulti e bambini organizzate ogni anno al Fuorisalone, e le collaborazioni benefiche come quella con Fondazione De Marchi per il fundraising per i nuovi spazi pediatrici del Policlinico, e la nuova con Welcomed per la Design Week 2025. Crediamo fortemente in un sistema che supporti la creazione di nuove famiglie e cerchiamo, tra le varie iniziative di brand, di supportare al meglio i nuovi genitori sviluppando prodotti unici, durevoli e di design e sviluppando iniziative che creino un valore più ampio e allargato ai nostri potenziali utenti come Geni.A.L.”

