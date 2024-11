Nel tempo dell’iperconnessione e dei device consegnati ai figli già in tenera età, sono sempre di più i bambini e i ragazzi che prediligono l’interazione via social, si divertono soprattutto con i videogame, trascorrono ore e ore a scorrere video su TikTok. Il risultato è la tendenza delle nuove generazione a una vita sedentaria, con tutti i problemi ad essa connessi obesità in primis. Come è possibile conciliare, nei nostri figli, l’inevitabile seduzione della tecnologia con una dose di attività fisica necessaria per mantenerli in salute, possibilmente divertendoli?

Come genitore, hai un ruolo fondamentale nel far sì che lo sport e l’esercizio fisico in generale non sia visto dai tuoi figli come una costrizione, ma come qualcosa di appagante e desiderato. Come riuscirci? Ecco qualche consiglio.

Attività fisica, l’esempio agli occhi dei figli

I bambini sono degli osservatori attenti e, spesso, imparano più da quello che vedono che da ciò che sentono. Se fai esercizio fisico regolarmente, sarà più facile per loro seguire il tuo esempio. Non è necessario essere degli atleti professionisti: l’importante è dimostrare loro che muoversi può essere divertente. Puoi fare attività insieme, come una passeggiata, una partita di calcio improvvisata o anche una sessione di Zumba in famiglia. L’importante è che il movimento diventi parte della vostra routine.

Scegli le attività che piacciono ai tuoi figli

Nel tentativo di far crescere bambini attivi, si finisce spesso per spingerli verso attività che non amano (e che magari piacciono ai genitori). Se il tuo bambino non è appassionato di calcio o tua figlia è indifferente alla danza non insistere. Cerca di scoprire cosa lo entusiasma: dal pattinaggio su ghiaccio alla mountain bike, dall’equitazione alla ginnastica artistica, ci sono moltissimi sport che possono risultare affascinanti e catturare l’emozione dei piccoli. Quando possibile, cerca di far sperimentare ai tuoi figli attività diverse e lascia che siano loro a scegliere quella in cui cimentarsi.

Sport di gruppo: socialità e divertimento

Gli sport di squadra sono un ottimo modo per combinare movimento e socializzazione. I bambini non solo imparano a coordinarsi a livello fisico, ma anche a collaborare, a fare nuove amicizie e a sviluppare un senso di comunità. Dal basket al calcio, dal rugby alla pallavolo, sono tutte attività che insegnano la cooperazione e l’importanza di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Il divertimento, l’adrenalina e l’entusiasmo vissuti in partita possono motivarli a tornare in campo settimana dopo settimana.

Un ponte fra tecnologia e attività fisica

Con la crescente influenza della tecnologia, non è facile far uscire i bambini di casa e convincerli a muoversi. Un ponte fra mondo digitale ed esercizio fisico possono essere gli exergames (exercise + games), videogiochi che incoraggiano il movimento, basati sulle attività sportive o la danza.

Il movimento come gioco per i tuoi figli

Un errore che spesso si fa è quello di trattare l’attività fisica come un compito da portare a termine. I bambini, in particolare quelli più piccoli, imparano meglio quando giocano. Prova a introdurre attività che sembrano più giochi che allenamenti veri e propri, come il salto con la corda, il gioco della bandiera o percorsi a ostacoli. Questo tipo di attività stimola la loro agilità, migliorando la loro coordinazione senza farli sentire sotto pressione.

Momenti preziosi da condividere in famiglia

Fare sport insieme non è solo un modo per far muovere i bambini, ma anche per rafforzare il legame familiare. Un’escursione, una passeggiata in bicicletta o una partita di pallone al parco possono trasformarsi in momenti di qualità.

Non fare dell’esercizio un obbligo

È fondamentale che l’esercizio fisico non venga visto dai bambini come una punizione o un obbligo. Evita di usarlo come “premio” o “punizione” per altre azioni. Al contrario, rendilo qualcosa di spontaneo e positivo. Se diventa una routine piacevole, i tuoi figli cresceranno con una visione sana del movimento e lo integreranno naturalmente nelle loro vite.

Equilibrio, leggerezza e pazienza

Infine, ricorda che ogni bambina e ogni bambino sono diversi, e ci vorrà tempo per capire cosa funziona meglio per loro. Non tutti si appassionano immediatamente allo sport e non è un dramma. L’importante è offrire opportunità diverse e non forzare. Mantieni il tutto leggero, divertente e senza pressioni: con il giusto approccio, farai in modo che l’attività fisica diventi una parte naturale della vita di tuo figlio, una parte che si porterà dietro anche da adulto.

Leggi anche Come scegliere lo sport per i tuoi bambini

Leggi anche 8 domande che insegnano ai bambini a essere felici