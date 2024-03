Come arredare una camera da letto rettangolare

D evi arredare una camera da letto rettangolare? Per sfruttare al meglio lo spazio, prendi in considerazione questi suggerimenti.

Scelta dei colori

Opta per colori chiari per creare l’illusione di uno spazio più ampi. Le tonalità chiare possono far sembrare la stanza più grande e aperta.

Posizionamento dei mobili

Posiziona il letto sulla parete più lunga della stanza. Evita di posizionarlo sulla stessa parete dell’armadio e, se possibile, davanti alla porta così da garantire maggiore privacy e meno correnti d’aria. La finestra sarebbe meglio installarla su uno dei due muri della parete piccola (la luce naturale illuminerà il letto lateralmente) oppure sopra o davanti al letto. Disponi i mobili voluminosi (come cassettiere e armadi) lungo le pareti per consentire di muoversi con facilità all’interno della stanza. Utilizza gli angoli per comodini, sedie o piccoli tavolini decorativi per evitare che la stanza sembri vuota e per riempire gli spazi tra i mobili. Sfrutta lo spazio inutilizzato sulle pareti per decorazioni, foto e mensole per esporre pianti e oggetti decorativi.

Illuminazione

Aggiungi diverse fonti di luce, come lampade da comodino, lampade da terra o lampade a sospensione, per illuminare la stanza e renderla più accogliente.

Specchi

Appendi gli specchi strategicamente per riflettere la luce e creare una sensazione di apertura.