Ordinare e sbarazzarsi del superfluo

Il primo passo per un armadio ben organizzato è ordinare e sbarazzarsi del superfluo. Passate in rassegna tutti i capi di abbigliamento e liberatevi di tutto ciò che non va più bene o non viene più indossato. Questo crea spazio e assicura che nell’armadio rimanga solo il guardaroba effettivamente utilizzato. Ordinate i capi rimanenti per categorie come pantaloni, magliette, maglioni e biancheria intima. Questo facilita la ricerca e migliora la visibilità.

Soluzioni di stoccaggio pratiche

Dopo aver fatto ordine nell’armadio, è importante trovare soluzioni di stoccaggio pratiche. Utilizzate cassetti, cesti e scatole per riporre i capi più piccoli come calzini e biancheria intima. Mensole e appendiabiti sono ideali per i capi più grandi come giacche e vestiti. Etichettate le scatole di stoccaggio per mantenere l’ordine e facilitare il riordino. Pensate anche ai vestiti stagionali: per risparmiare spazio, in estate riponete l’abbigliamento invernale negli scomparti più in alto o conservatelo in scatole; in inverno fate il contrario.

Cura e adattamento frequenti

Un armadio ben organizzato richiede cura e adattamento frequenti. Dedicatevi ogni tot di mesi a rivedere l’armadio e assicuratevi che tutto sia al suo posto. Adattate l’organizzazione alle esigenze attuali dei vostri bambini, ad esempio quando crescono o arrivano nuovi capi di abbigliamento. Una cura regolare evita che l’armadio torni a essere disordinato e di dover fare nuovamente tanto lavoro per riorganizzarlo dopo poco tempo dall’ultima volta.

Leggi anche Come dividere la cameretta per i tuoi figli

Leggi anche Come arredare la cameretta di un bambino in american style