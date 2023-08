Come pulire le zanzariere senza smontarle

I n estate l'installazione delle zanzariere in casa ci permette di aprire le finestre senza doverci preoccupare di far entrare insetti di tutti i tipi. Pulirle periodicamente è importante per evitare che vi si annidino polvere, sporcizia e batteri.

Se vi state chiedendo se è possibile effettuare la pulizia delle zanzariere senza smontarle, la risposta è sì. Ecco come.

Pulizia (prima fase)

Per eliminare lo sporco più evidente, è consigliabile inizialmente immergere un panno in un secchio con acqua calda e aceto e poi passarlo delicatamente su tutta la superficie dall’alto verso il basso.

Pulizia (seconda fase)

Dopo questa pulizia preliminare, immergete un panno imbevuto in acqua calda e sapone di Marsiglia e passatelo sempre con delicatezza su tutta la superficie della zanzariera, sia esterna che interna.