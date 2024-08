Leggi anche Come arredare un terrazzo stretto e lungo

Consolle, mensole e panca

Un’idea sempre vincente è posizionare una consolle nel disimpegno, specialmente se posizionato vicino alla porta di ingresso. È perfetto per depositare le chiavi, la posta e alcuni oggetti decorativi come cimeli di famiglia, souvenir di viaggio o artigianato fatto a mano. Per aggiungere ulteriore spazio di archiviazione, scegli un modello con cassetti. In alternativa, anche le mensole sospese possono fornire spazio aggiuntivo per l’archiviazione e l’esposizione senza occupare spazio sul pavimento. Usale per mostrare la tua collezione di libri, per posizionare una pianta o oggetti decorativi. Puoi sfruttare il disimpegno anche per posizionare una panca o una piccola sedia, perfetti per potersi sedere e indossare o togliersi comodamente le scarpe. Si tratta di una scelta sia funzionale che decorativa

Quadri, specchi e illuminazione

Anche gli specchi sono un ottimo modo per arredare. Sono in grado di far apparire più grande, luminoso ed elegante qualsiasi spazio. In un’ottica simile, invece di uno specchio puoi appendere le tue foto o quadri preferiti: è una scelta che aggiunge personalità e migliora visivamente lo spazio. Per arredare un disimpegno anche l’illuminazione svolge un ruolo determinante. Usa una combinazione di luci a soffitto, applique e lampade da tavolo per creare un’atmosfera accogliente.

Colore alle pareti, piante e tappeti

Per caratterizzare al meglio il tuo disimpegno puoi anche osare dipingendo la parete di un colore acceso o optando per una carta da parati con motivi originali. Per dare un tocco di verde alla tua abitazione, puoi sfruttare il disimpegno per installare delle piante. Scegli quelle a bassa manutenzione, ideali per essere disposte in uno spazio chiuso. E ancora, per abbellire il pavimento e definire lo spazio puoi aggiungere colore e texture aggiungendo un tappeto.