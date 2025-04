Che si tratti di proteggere oggetti preziosi o semplicemente di divertirsi con il bricolage, costruire una cassaforte può essere un progetto coinvolgente e stimolante. Utilizzando materiali accessibili e strumenti comuni, è possibile progettare una cassaforte funzionale e estetica. Questo progetto consente inoltre di personalizzare il design e le funzionalità in base alle proprie esigenze. Scopri come trasformare materiali semplici in un oggetto sicuro e unico, sviluppando al contempo le tue abilità manuali.

Materiali

Cartone spesso o legno leggero per la struttura

Colla forte o pistola per colla a caldo

Vernice o carta decorativa per la finitura

Elastici, bastoncini di ghiaccioli e spiedini di legno per il meccanismo

Serratura a combinazione o con chiave (opzionale)

Strumenti

Forbici o taglierino

Righello e matita per le misurazioni

Pennelli per la vernice

Trapano leggero (se si utilizza il legno)