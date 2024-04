Chiave di casa incastrata? Ecco cosa fare per rimuoverla

L a chiave incastrata nella serratura è una scocciatura non indifferente a cui si può dover far fronte, specialmente in presenza di vecchie porte. Niente paura, però! Esistono diverse soluzioni fai da te per rimuoverla. Scopriamole insieme.

Soluzioni

Per risolvere il problema, puoi spruzzare un po’ di lubrificante nella serratura sopra la chiave incastrata. Muovi delicatamente la chiave su e giù, tirandola lentamente verso l’esterno. Il lubrificante aiuterà a sbloccare la serratura e permetterà di aprire la porta.

Un’alternativa al lubrificante è ricorrere alla polvere di grafite, che trovi nella mina di una matita. Strofina la chiave e la serratura con la mina in modo che la grafite si depositi sulle superfici. Poi muovi la chiave per sbloccare la serratura.

Un terzo metodo consiste nell’utilizzo del ghiaccio. Prendi un cubetto e premilo contro la chiave per circa 30-60 secondi. Il freddo potrebbe far contrarre leggermente la serratura e facilitare la rimozione della chiave.

Consigli generali

In generale, ricorda di non forzare la chiave cercando di rimuoverla. In caso di difficoltà e se le soluzioni precedenti non funzionano, è sempre meglio chiamare un professionista per evitare danni alla serratura. Certo, il servizio che offre ha un costo più elevato rispetto ai rimedi fai da te, ma potrai essere sicura che risolverà il problema in breve tempo.