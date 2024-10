Applicazioni culinarie

Le bucce di limone possono essere utilizzate in vari modi in cucina. Puoi grattugiare la buccia e usarla come aromatizzante in torte, dessert, salse o bevande. Le bucce di limone essiccate sono eccellenti per la preparazione di sale al limone o pepe al limone, che daranno ai tuoi piatti un tocco speciale. Le bucce di limone essiccate sono un’aggiunta aromatica anche come ingrediente per il tè fatto in casa.

Casa e pulizia

Le bucce di limone sono un aiuto naturale in casa. L’acido citrico contenuto è un eccellente disincrostante e può essere combinato con l’aceto per creare un efficace detergente multiuso. Mettere le bucce nel frigorifero o nelle scarpe permette di neutralizzare i cattivi odori. Possono anche essere utilizzate come lucidante per acciaio inossidabile e rame, rendendo le superfici di nuovo brillanti.

Giardino e repellenti per insetti

Le bucce di limone possono essere utili anche in giardino. Aiutano a tenere lontane formiche e lumache se le disponi nelle aree interessate. Inoltre, possono servire come fertilizzante naturale, poiché contengono nutrienti preziosi. E ancora, sono anche adatte per fornire al cumulo di compost nutrienti aggiuntivi e favorire il processo di decomposizione.

Leggi anche Bucce di banana: ecco come riutilizzarle

Leggi anche Come riutilizzare le bucce degli agrumi