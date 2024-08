Mai pensato di creare un deumidificatore fai da te? Se hai problemi di muffa in bagno, dentro gli armadi, sulle pareti più nascoste o negli angoli in alto, la causa è certamente l’umidità. Pulire la muffa non basta. Potresti avere bisogno di un deumidificatore. Se la situazione non è così disastrosa, potresti provare a utilizzare i sali che si vendono nei supermercati. Tuttavia, se li ritieni troppo costosi, puoi sempre optare per una soluzione fai-da-te. Ecco come.

Una bottiglia di plastica asciutta Sale grosso Carta argentata Un chiodo Pistola a caldo

Come procedere

Taglia in due parti la bottiglia di plastica facendo attenzione a lasciare la parte inferiore più lunga rispetto a quella superiore, che assumerà la forma di un imbuto. Importante: non togliere il tappo.

Riempi di sale grosso la parte a imbuto. Compattalo bene e sigilla tutto con la carta argentata. Riponi il tutto nel freezer e lascialo riposare lì per almeno un giorno. Quando lo toglierai, pratica dei fori con un chiodo sul tappo.

Quindi, togli la carta argentata e posiziona la parte a imbuto sulla parte inferiore della bottiglia. A questo punto devi sigillare le due parti. Per farlo, puoi utilizzare la pistola per la colla a caldo. A questo punto il tuo deumidificatore fai da te è pronto.

Leggi anche Come conservare le scarpe per evitare la muffa

Posiziona il deumidificatore fai da te nella stanza desiderata, oppure nell’armadio, se ì lì che si forma la muffa. Man mano che il sale assorbirà l’umidità, si trasformerà in acqua. L’acqua finirà attraverso i buchi fatti sul tappo nella parte inferiore della bottiglia.