Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Col passare delle ore le emozioni si semplificheranno, aiutandovi a ritrovare un buon equilibrio interiore e personale. Dunque non abbiate mai fretta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Attenzione a non rendere più difficile un rapporto a causa di un dubbio o di un sospetto che potrebbero essere infondati, privi di fondamento. Prima verificate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Provate a mantenere un atteggiamento divertente e divertito rispetto alle cose e alle situazioni del giorno. Perché sarà solo sorridendo che vi sentirete a posto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi divertirete a capire, ad indovinare certe situazioni o certe verità che non si lasciano osservare tanto facilmente. Sarete in vena di indagare circa alcune cose.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non lasciate che strani pensieri o sensazioni del tutto personali possano rovinare i vostri rapporti e la capacità di sedurre certe persone. Sorridete e non preoccupatevi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi farete via via sempre più cauti e prudenti con le parole, con quei discorsi che non sempre riescono a dire, a comunicare. Seguite l’istinto, non sbaglierete.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Potreste cambiare idea velocemente, passando da un atteggiamento conciliatorio e accomodante ad un modo di fare piuttosto severo, intransigente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete voglia di fare domande, di leggere tra le righe di una verità che forse non vi convince troppo. Per questo osserverete costantemente chi vi ama, per capire, per intuire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siate semplici, diretti e sempre spontanei con le persone che vi saranno vicine. Non nascondete nulla, perché la verità vi darà comunque una mano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non abbiate fretta di chiarire posizioni e verità di tipo pratico, perché forse non ce n’è alcun bisogno, forse non c’è nulla di nascosto da chiarire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dovrete convincere voi stessi di qualcosa che non vi ha mai detto tutta la verità. Dovrete insomma essere sinceri con i vostri pensieri, forse per fidarvi di ciò che siete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Vi preoccuperete di fare sempre la cosa giusta, quella che ci vuole e che serve. Per questo sarete molto attenti ai dettagli, insolitamente precisi con le azioni.