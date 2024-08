Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Accettate che la vostra fantasia o immaginazione abbia qualche problema. Così da non avventurarvi in strane imprese che non hanno troppo senso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio vi spiega tutti i limiti di Urano, di quella incessante voglia di cambiare e sovvertire che il pianeta vi trasmette. Siate ragionevoli con il destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Attenzione a come parlate e a cosa esprimete, perché oggi avrete molti occhi puntati. E Mercurio si sbaglia, dunque non siate impazienti o frettolosi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Godete ancora di una speciale intesa con qualcuno, dunque non avete bisogno di dimostrare niente di speciale, di particolare. Vivete serenamente.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio, illuminato dalla luce solare, proverà a spiegare a Urano perché certe cose non si possono fare. Così che voi capiate meglio i limiti di un cambiamento.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dubbi e paure sembrano alzare la voce, finendo per convincervi a rinunciare a qualcosa di particolare. Chiedetevi se davvero abbia senso dire di no.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

I sogni sono pur sempre sogni, ma quando si allontanano troppo dalla realtà finiscono per diventare semplici illusioni. Ditelo al vostro cielo, ai pensieri del momento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Saprete di dover correggere o migliorare il vostro approccio al destino, al futuro. Siate chiari e sinceri con voi stessi prima di poter pensare di cambiare qualcosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno non smette di sbagliarsi, nonostante abbia capito i suoi errori. Ma, così facendo, finirà per obbligarvi a dire ciò che pensate. Siate sinceri e gentili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Gli errori e i dubbi di qualcuno sembrano bloccare la vostra immaginazione, convincendovi a rinunciare a qualcosa di speciale. Peccato. Provateci da soli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le risposte vaghe e mai precise, da parte di qualcuno, sembrano seminare in voi una certa insofferenza, una certa inquietudine che dovrete controllare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Prima di poter veramente promettere o pensare cose speciali, dovrete prima risolvere piccole questioni o sistemare le solite cose. Non dimenticatevi.