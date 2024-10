Ariete

Alcuni modi di parlare e di comportarvi rischiano di urtare la sensibilità di qualcuno creando tensioni o malumori. Siate dunque extra attenti a ciò chi dite e a come lo fate.

Toro

Non assecondate una certa premura di fare e di dimostrare che finirebbe, inevitabilmente, per danneggiarvi, per farvi commettere qualche errore del tutto inutile.

Gemelli

La Luna è molto vicina ma anche piuttosto insofferente. Ecco perché non avrete troppa voglia di impegnarvi con niente, non accetterete regole o imposizioni.

Cancro

Vi sentirete piuttosto ribelli, poco disposti ad accettare qualcosa che non vi piace, che non avete scelto voi di fare o di vivere. Preferendo rinunciare, a dire di no.

Leone

Non sempre i sogni e la fantasia vanno d’accordo. Un po’ ciò che potete sperimentare ora, mentre immaginate qualcosa da vivere da soli e senza essere troppo originali.

Vergine

Attenzione ad una Luna che si prende forse troppo sul serio obbligandovi a mettere doveri e impegni di fronte ad ogni cosa. Non siate tanto precisi o decisi.

Bilancia

Meglio rallentare un po’ con le parole e i discorsi per trovare risposte, per riflettere meglio su certe verità, su questioni che hanno bisogno di rimanere in silenzio.

Scorpione

Qualcuno, con il suo modo di fare, potrebbe rendervi meno disposti ad aiutare, meno convinti che il vostro impegno sarà davvero apprezzato, notato.

Sagittario

Venere vi trasmette gentilezza e voglia di armonia, ma non sempre gli altri la penseranno come voi. Dunque preparatevi a chi cercherà di abbassare umori e entusiasmi.

Capricorno

Se non siete così sicuri di potervi esprimere in modo chiaro e funzionale, allora preferite un sano e intelligente silenzio. Proteggetevi dalle chiacchiere inutili.

Acquario

La vostra immaginazione è potente, rendendovi molto insofferenti verso quella logica che impedisce di sognare, di credere nella bellezza del destino.

Pesci

Questo cielo racconta del bisogno di lasciar andare certe abitudini per vivere più da vicino qualcosa che vi piace, o una persona che amate. Concedetevelo.