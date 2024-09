Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Se il Sole, ora opposto, vi chiede di saper dimostrare entusiasmo e passione a qualcuno, ecco che Venere semina il dubbio nelle persone che amate. Una piccola sfida vi attende.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere non sopporta i sospetti di Plutone, per questo avrete voglia di sapere tutta la verità, senza mai accontentarvi di mezze spiegazioni. Ma attenti a non esagerare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Cresce, per voi, la voglia e la possibilità di comunicare meglio e di più con tutti. Un esercizio che sembra rendere divertente ogni cosa, che vi fa sentire migliori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le persone di casa presto vi chiederanno qualcosa di più, domandandovi di esserci e di fare sempre la vostra parte. E voi, da buoni Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua , non saprete dire di no.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Potete contare su una forza speciale che vi rende coraggiosi e capaci di sfidare ogni cosa, ogni discorso o iniziativa. Dunque siate sicuri di voi stessi, non dite mai di no.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Termina la vostra stagione. Calano leggermente le energie ma resta, per voi, tutta la forza logica di un Mercurio che ancora vi vuole bene. Usate la testa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Inizia l’autunno, il tempo della Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria , e subito vi percepite al centro dell’attenzione. Tanto che, grazie a Venere, deciderete di fare grande chiarezza con qualcuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Perdete di vista, per un momento, il senso e il valore degli impegni, delle cose da fare. Una bella sensazione che vi consentirà di rilassarvi un po’, di non pensare troppo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sfoderate il vostro coraggio, quella passione che vi porta lontani, e decidete di inseguire un sogno, una vocazione. Lo farete anche se altri non saranno d’accordo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Userete il vostro tempo anche nel provare a capire se e in cosa avete sbagliato, se non siete stati capaci di fare le scelte giuste. Ma non siate troppo severi con voi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Amori e intese sembrano improvvisamente migliorare grazie alla nuova amicizia del Sole. Dedicate tempo e energia al cuore, concedendovi il lusso del sentimento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Finalmente potete risparmiare preziose energie senza disperdere troppo spesso la vostra attenzione con mille cose o persone. Finalmente potete rilassarvi un po’.