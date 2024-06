L’oroscopo di domenica 23 giugno

O roscopo di domenica 23 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarete perfettamente lucidi, ma anche capaci di sogni e di rivoluzioni. Tutto merito di una Luna che non ha pregiudizi, che vi consente ogni cosa ma con intelligenza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le emozioni vi sosteranno se e quando deciderete di cedere ad un desiderio, di fare in modo diverso per accontentare un’emozione. Divertitevi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non siate sempre e comunque pratici, esagerando un po’ per praticità o concretezza. Accettate piuttosto che qualcuno voglia vivere anche di leggerezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno si aspetta anche la voglia e la capacità di inventare, di sognare. Dunque aprite le idee al presente, lasciando che le proposte si facciano sentire.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

A volte dovete fare un passo indietro e dare ragione a qualcuno. A chi si comporta in modo logico e speciale, a chi ha capito che cosa serve per davvero.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Momento ideale per inventare risposte e soluzioni, per rispondere ad un presente che ha voglia di essere anche stupito, sorpreso. E voi lo potete fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dedicatevi più tempo, trascorrete momenti intimi e con le persone che appartengono al vostro spazio interiore. Solo così vi sentirete davvero felici, soddisfatti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Usate parole precise ma anche diverse, non avendo mai paura di dire quello che pensate, perché lo farete in modo responsabile, intelligente, chiaro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sentite il bisogno di essere utili, di produrre qualcosa dimostrando di saper fare, di non rimanere troppo fermi. Un bisogno che la Luna amplifica, forse esagera.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Godetevi un cielo che funziona, che vi darà quasi sempre ragione apprezzando idee e gesti del presente. Concedetevi lussi e soddisfazioni, ve li meritate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non abbiate troppa paura del futuro, di tutto ciò che non potete in alcun modo controllare o gestire. Perché il cielo sembra essere molto generoso con voi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno stavolta è libero e leggero, capace di andare oltre gli schemi, di non far pesare mai veramente le sue regole. Per questo vi sentirete liberi di fare, di pensare.