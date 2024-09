Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete fretta di stare bene, di fare solo le cose che vi piacciono, per questo sarete poco disposti a scendere a compromessi con chi vi chiede molto e vi pesa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una situazione domestica vi convincerà a rinunciare a cose troppo originali o speciali. Per questo apprezzerete la semplicità, una certa tranquillità con chi amate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Passerete da un mood chiacchierone e scherzoso ad un modo di fare un po’ più serio, meno divertente e rumoroso. Forse perché avete bisogno di concentrarvi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non sempre idee e azioni pratiche andranno d’accordo con un sogno, con un desiderio che ambisce a ben altro. Dunque provate ad accettare certe realtà, certe logiche.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avete deciso di prendervela comoda, di fare ogni cosa con i tempi e i modi che preferite, senza mai lasciarvi conquistare dalla fretta. Rimandate ciò che non è urgente.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna vi suggerisce calma e prudenza, vi propone quella gentilezza che è figlia del buon senso, di una misura che davvero non potete trascurare né dimenticare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Cambierete idea circa un progetto che forse vi apparirà improvvisamente troppo distante o poco probabile. Userete un Mercurio che sa riflettere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dopo aver forse vissuto un breve momento di tensione con qualcuno, ecco che umori e emozioni si faranno nuovamente normali, facili, equilibrati. Datevi solo del tempo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sarà solo col passare del tempo che sarete più disposti ad accettare compiti e incombenze da parte di qualcuno. Non abbiate troppa fretta di dire di sì a chi vi chiede.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Umori e rapporti andranno lentamente migliorando grazie ad una Luna in movimento. Aspettate che qualcosa vi aiuti a sorridere, a stare bene con tutti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcosa che non vi piace o non vi convince potrebbe essere la causa di un nervosismo passeggero. Meglio non dare troppa importanza a cose di scarso peso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa di strano o di improvviso rischia di far crescere, dentro di voi, una certa forza emotiva, pensieri e desideri. Accogliete il cambiamento e vivete ciò che è importante.