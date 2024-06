Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarete vagamente bloccati nelle azioni e con le iniziative, forse perché la Luna non vi consentirà di fidarvi pienamente delle vostre capacità, delle occasioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi sentirete spesso in bilico tra emozioni piuttosto dubbiose e prudenti ed una mente che ha invece voglia di inventarsi qualcosa, di andare lontano. Difficile scegliere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio e Urano si parlano, si raccontano cose. E subito vi sentite in vena di iniziative, di accendere e movimentare i pensieri per fare qualcosa di molto speciale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Mercurio si agita dal vostro segno, ma non sempre vorrete o potrete cogliere le sue proposte. Forse perché le emozioni sono pigre, sono fortissime.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Questa forte e ingombrante Luna vi renderà vagamente sospettosi verso qualcosa, spesso dubbiosi rispetto a certe situazioni che non vi convincono. Aspettate.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

In questo momento vi sentite particolarmente sensibili alle invenzioni, a tutto ciò che cambia e che evolve. E non vi è ragione per fare o pensare in modo diverso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Divertitevi ad inventare un presente che vi piaccia, contando su idee e su intuizioni che sapranno dirvi molto più di quanto crediate. Tutto sembra essere possibile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna, tosta e opposta, oggi sembra suggerirvi maggiore prudenza con le parole, tanto che spesso preferirete un sano silenzio. Non esagerate mai con l’originalità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siate pronti a persone veloci e insofferenti, a chi vi farà mille proposte cambiando poi, magari, idea altrettanto rapidamente. Non date troppo peso a nulla.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Curioso e insolito il vostro modo di dire e di comportarvi, la scelta di parole e di pensieri che userete con le persone vicine. Perché anche il Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra sogna.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcosa sembra rallentarvi, sembra impedirvi di vivere in modo troppo sicuro o veloce. E non vi è alcuna ragione per fare diversamente, per sforzarvi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Provate a conciliare emozioni visibili e rumorose con un certo bisogno di dialogare con chi amate, trovando piccoli ma importanti punti di incontro. Ce la farete.