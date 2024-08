Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Molto intensa e importante questa Luna Nuova amica. Questa calda promessa di fortuna, di crescita e di espansione. Ottimo preludio per un mese che vi piacerà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

L’estate è fatta anche per stare di più in casa, in famiglia, con le persone importanti. Questo cielo vi consiglia di rivalutare certe dimensioni domestiche, intime.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Bellissimo e potente il novilunio che andrà perfettamente d’accordo con le vostre energie, con le migliori promesse. Sentitevi forti e capaci di fare le mosse giuste.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Tempo di agire e di passare all’azione. Momento ideale per concretizzare un’idea o un proposito contando su una Luna che vi favorisce, che vi darà una mano.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il novilunio riparte da voi, dalla vostra energia, dal vostro calore. Sentitevi capaci di grandi cose, veri protagonisti di un’estate che vi darà ragione, che vi coccola.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non trascurate il bisogno, da parte di qualcuno, di fare e di vivere qualcosa di nuovo, di diverso. Siate insomma molto più aperti a proposte e a possibili fuoriprogramma.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna rinasce spiegandovi che ha inizio un tempo in cui certi sogni devono essere vissuti, capiti e avvicinati. Fatelo però sempre con l’aiuto di qualcuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Perché non decidete di iniziare qualcosa di nuovo? Forse un lavoro, forse una piccola missione di cui avete voglia. Contando su un cielo che ha in mente grandi cose.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Momento ideale per capire meglio che cosa vi serve per arrivare al cuore e alla mente di qualcuno, per vincere una sfida. Non trascurate i dettagli, le occasioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dovreste apprezzare di più gli sforzi e l’impegno che qualcuno ci sta mettendo. Siate obiettivi e riconoscete ciò che gli altri stanno cercando di fare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il novilunio opposto indica decisioni e iniziative di qualcuno. Qualcosa che voi potrete solo provare ad accettare, ma senza troppa fatica. Aprite mente e cuore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Prendetevi cura di voi stessi, dei bisogni del corpo, di quel tono fisico che, a volte, proprio d’estate sfugge un po’ di mano. Siate più generosi verso voi stessi.