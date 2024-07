Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Momento assolutamente divertente grazie a parole e connessioni che vi faranno sentire al centro di ogni cosa. Potete dire, esprimere e raccontare senza problemi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Forse sarete costretti ad accettare qualcosa ragionando, ammettendo che qualcuno ha ragione. Uno sforzo che pesa ma che vi aiuterà a non fare errori.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna si unisce a Mercurio per sostenervi con la sua forza delicata. Per questo sentite il bisogno di essere gentili con tutti, di rispettare idee e posizioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Appena prima di lasciare il vostro segno, la Luna vi connetterà a Nettuno e alla migliore fantasia. Per questo vi sentirete capaci di tutto, bisognosi di condividere certe visioni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La Luna vi è vicina, per questo sentite di poter controllare le emozioni. Per questo saprete usare sempre una certa logica, quel buon senso che non si può sbagliare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcosa di invisibile oggi sembra avvicinarvi a chi amate. E voi lascerete volentieri fare al destino, accettando che si creino le giuste e necessarie occasioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

I vostri pensieri si proietteranno sempre più in avanti, accarezzando sogni e programmi, guardano oltre i soliti confini del reale. Sicuramente qualcosa che vi divertirà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Per colpa della Luna, potreste avere la sensazione di un disordine che cresce e che confonde ogni idea, ogni proposito. Forse dovreste imparare ad accettarlo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giove e Mercurio sono messi in connessione da una Luna amica, per questo gli amori e gli affetti del momento oggi avranno un’energia speciale, unica, potente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

In calo il tono emotivo del vostro segno, che, con il passare delle ore, sembra ritrovare un equilibrio importante, prezioso. Rallentate per non sbagliare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

L’opposizione della Luna vi obbligherà ad essere molto più loquaci e comunicativi del solito. Dovrete insomma spiegare, raccontare, perché qualcuno lo vuole.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ci sarà un momento in cui capirete che le emozioni hanno ragione, che vale la pena di cambiare regole e verità, perché nulla è come sembra. Giocate con il presente.