Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna vi invita ad usare sempre e soprattutto la logica per scegliere e per decidere. Molto meno utile seguire invece le solite regole, quei percorsi che sono inutili.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il Sole accende in voi il bisogno di cambiare qualcosa del vostro modo di vivere e di fare. Uno stimolo verso il nuovo che davvero dovreste ascoltare e assecondare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Prestare attenzione agli altri ed essere sempre piuttosto altruisti vi farà davvero molto bene. Perché vi aiuterà a sviluppare un miglior modo di dire e di osservare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Potreste sperimentare un pensiero troppo lucido e diretto che non sempre vi aiuterà ad andare d’accordo con chi amate, con una persona speciale.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Urano oggi smuove i vostri desideri più profondi, quel bisogno sottile di uscire dalle abitudini per sperimentare nuove proposte, altre realtà. Perché no?

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Oggi le energie si muovono sotto la superficie, vi aiutano a stare bene e a sentirvi forti anche senza un perché o una ragione. Divertitevi e non fate domande.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Optate per uno stile di comunicare che sia libero e intelligente, che non si accontenti così facilmente delle solite cose, che si inventi altre verità e nuovi discorsi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avrete bisogno di muovervi e di reagire velocemente per avere l’impressione di poter fare qualcosa di importante, qualcosa che conta e che cambia i ruoli.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Decisamente avete voglia di incontrare gli altri, di coltivare rapporti e intese, sacrificando regole o abitudini se servirà. Impossibile darvi torto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Forse non è questo il momento di chiarire, di spiegare o parlare con qualcuno di una questione importante e delicata. Meglio rimandare per non essere fraintesi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non sempre sarete convinti del bisogno di seguire qualcuno in vena di cose diverse e originali. Forse perché preferite stare tranquilli e di rimanere tra ciò che conoscete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna reclama maggiore attenzione per questioni di lavoro, per qualcosa che dovete fare. Per questo avrete bisogno di essere più flessibili, di adattarvi alle situazioni.