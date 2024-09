Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Davvero forte l’invito lunare nel dire, nell’esporre e raccontare qualcosa agli altri. Sarete in vena di parlare rompendo silenzi, chiarendo posizioni e idee.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi verrà facile capire e intuire quali cose vi impediscono (o vi sconsigliano) di cambiare, di mutare approcci e direzioni per provare forse a migliorare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Approfittate di un’ottima predisposizione da parte di qualcuno per chiedere qualcosa che desiderate, per cercare di chiarire. È il momento adatto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Vi sentite mossi da una certa dose di ottimismo, quasi che ogni cosa vi appaia più facile e possibile del solito. Farete meno fatica dandovi da fare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il Sole si carica della forza di Urano, per questo avete voglia di fare qualcosa di nuovo o di diverso. Ma non sempre cambiare vi porterà la fortuna di cui avete bisogno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Potete contare, come sempre, su una forza logica importante, su quei pensieri che fanno sempre l’amore con il buon senso. Ma qualcuno, accanto a voi, sogna.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Metteteci fiducia e entusiasmo nel vostro modo di vivere certe relazioni, nell’andare incontro agli altri. Sorridete e siate accoglienti con tutti, vi servirà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Convincetevi che certe idee o certe speranze non siano così condivisibili, che non tutti, insomma, possano capire e apprezzare quello che avete in mente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Divertente questo cielo che vuole farvi vivere ogni cosa in modo luminoso, mai banale o scontato. Dunque chiedete e date sempre il massimo, perché avrete fortuna.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Siete troppo seri e responsabili per non vedere ciò che non funziona, per credere in promesse poco probabili. Saprete distinguere ciò che è possibile da ciò che non lo è.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno potrebbe dimostrare una certa impazienza, o forse concedersi distrazioni o alternative. Ma, in realtà, presto rinuncerà perché non è possibile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Fare e prendervi cura delle cose importanti saranno esercizi capaci di farvi sentire meglio, facendo crescere la vostra autostima. Non risparmiatevi e armatevi di buona volontà.