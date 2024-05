L’oroscopo di giovedì 23 maggio

O roscopo di giovedì 23 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Lasciatevi ispirare da persone ricche di fantasia e di immaginazione, da chi sa insomma come movimentare ogni cosa, come rendere tutto un po’ speciale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Nonostante l’addio di Venere, saprete vivere sogni e possibilità con una forza speciale. Sarà spontaneo credere in cose e persone, aprendovi al destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Venere arriva nel vostro segno giusto in tempo per darvi una mano con la Luna Piena opposta. Per questo saprete accogliere bene ogni decisione, ogni novità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Grazie alla luce della Luna, farete chiarezza e ordine in qualcosa di piccolo ma di importante. Saprete insomma dedicarvi ai dettagli, a tutto ciò che vi renderà tranquilli.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Grazie al plenilunio, saprete dare la giusta importanza a tutto ciò che vi piace e che sa accendere la migliore fantasia. Dunque idee e intuizioni sono possibili.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcuno a voi vicino sa davvero esprimere un’immaginazione speciale, e la cosa potrebbe stupirvi. Fidatevi volentieri delle proposte, delle osservazioni e dei consigli.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi sentite ricchi di fantasia, di immaginazione, capaci di indovinare gusti e preferenze degli altri. Qualcosa che vorrete raccontare e condividere sempre.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lo spirito di iniziativa che qualcuno mette in mostra, vi convincerà a giudicare meglio ciò che state facendo. E proteste scoprire che vi muovete piuttosto bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Ospitate la Luna Piena del mese, quel momento in cui riflessioni, giudizi e considerazioni si fanno frequenti. Per fortuna Venere vi aiuterà ad esprimere buone considerazioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete un po’ meno voglia di impegnarvi, di fare cose, di mettervi al servizio di cose e persone. Forse sentite la necessità di distrarvi un po’, per ricaricarvi e poi ricominciare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il nuovo trigono di quella Venere così ricca di fantasia vi piace tantissimo. Perché vi regala un momento in cui inventare e intuire sarà facile, sarà inevitabile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Fermatevi un momento per considerare meglio come vi state muovendo, ciò che state costruendo. Parola di una Luna Piena che illuminerà sorti e destini.