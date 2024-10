Ariete

Dalle vostre parti si respira la voglia e il bisogno di vivere ad una migliore velocità, senza paura di apparire o di esserci, creando occasioni e connettendovi a tutto.

Toro

Non abbiate paura di sfidare situazioni e persone, perché alla fine tutto andrà nel migliore dei modi. Venere vi protegge, vi aiuta a farci sempre una buona figura.

Gemelli

Lentamente crescerà in voi la voglia e la capacità di dialogare, di scegliere sempre le maniere gentili e le parole migliori per far arrivare messaggi e preferenze.

Cancro

Ci sono momenti in cui davvero possiamo convincerci a credere solo nelle cose migliori, senza mai coltivare pensieri pesanti, poco luminosi. Fate spazio alle idee.

Leone

Benvenuta Luna che porta emozione, bellezza e voglia di sedurre tutto ciò che vi circonda. Migliorate il vostro look, la vostra attitudine verso persone e occasioni.

Vergine

Qualcosa vi convincerà a rallentare con le parole e le proposte per farvi molto più prudenti, più cauti rispetto a persone e situazioni che volete capire meglio.

Bilancia

Riuscirete a gestire benissimo una questione riportando a vostro favore qualcosa. Un piccolo capolavoro che Venere vi concede e che vi farà sentire forti, importanti.

Scorpione

Umori e emozioni potrebbero complicarsi un po’ per colpa di una Luna instabile. Voi, però, state lontani da ogni forma di confronto o di competizione.

Sagittario

L’amicizia della Luna e di Venere potrebbe rendere speciale il presente, con ottime occasioni per vivere le vostre passioni, per dare il meglio e il massimo con il cuore.

Capricorno

Emozioni e rapporti miglioreranno con il passare delle ore, portandovi ad apprezzare certi contesti, a vivere meglio alcune realtà condivise. Sorridete più spesso.

Acquario

Non sempre gli altri saranno di ottimo umore o vi dimostreranno calore e empatia. Ma non è colpa vostra, dunque non sentitevi responsabili di certe insoddisfazioni.

Pesci

Ci sono cieli che sanno ascoltare le nostre fantasie, che danno spazio alla bellezza che si nasconde dentro di noi. Vivete senza paura e senza troppi limiti il momento.