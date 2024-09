Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Attenzione alle parole, ai messaggi e a tutto ciò che comunica o condivide cose con le persone che vi sono vicine. Perché Mercurio potrebbe seminare l’equivoco, il malinteso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avrete voglia e bisogno di usare un linguaggio originale, uno stile libero comportandovi come vorrete. Assicurandovi però che nessuno possa fraintendervi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio entra in beato trigono aiutandovi a vivere in modo più divertente e leggero questo momento. Una vera promessa di bellezza che vi renderà aperti e colloquiali.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bella questa Luna che vi spinge a seguire sempre e soprattutto le emozioni, quelle energie dell’anima così vicine che non potrete non ascoltare. Seguite l’istinto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio raggiunge il vostro Sole dal sestile illuminando parole, pensieri e espressioni del momento. Per questo ciò che direte sarà facilmente capito e accettato.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

In lieve calo l’energia personale, quelle forze che vi rendono forti e capaci di grandi cose. Prendetevi una piccola pausa evitando di forzare idee e intenzioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Benvenuto Mercurio, benvenuta energia dell’intelletto sulla quale potete ora contare. È il momento giusto per dire, per chiarire e spiegare tutto ciò che deve essere compreso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sarete ancora sostenuti dalle emozioni, da quegli umori che vi consentiranno di concedervi piccoli lussi e qualche fantasia in più. Senza esagerare con niente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra farsi meno sicuro di sé e ascoltare le vostre idee, dare retta alle proposte che vorrete fare. Per questo sarà facile condividere qualcosa di bello.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Accettate che qualcuno oggi non vi ascolti e non faccia come vorreste. Forse perché gli altri hanno bisogno di inventare, di cambiare regole e realtà, di essere altrove.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questo nuovo e leggerissimo trigono mercuriale aggiunge bellezza e fantasia al vostro presente. Per un cielo che farà di tutto per colorare sogni e realtà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno smette di imporre la sua presenza, di far pesare ciò che sa o che può fare. Per questo potete concedervi di vivere serenamente un rapporto, una relazione.